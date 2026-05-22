Enésima intromisión ‘woke’ en el cine: la actriz Quinta Brunson será Betty Boop

Casi un siglo después de su nacimiento, Betty Boop volverá al cine con un aire renovado: Quinta Brunson dará vida en la gran pantalla a una de las primeras estrellas de la animación, creada en 1930 por Max Fleischer. La actriz de Colegio Abbott también desarrollará la película, un live action impulsado por su productora -Fifth Chance Productions-, en asociación con Fleischer Studios.

Además de adaptar el personaje, la película pretende explorar también su origen y evolución a través de la figura de Max Fleischer y la compleja relación que él mantuvo con su creación. Betty Boop debutó en Dizzy Dishes, un cortometraje de la serie Talkartoon, en la década de los 30 y coincidiendo con el auge de la animación para convertirse en un fenómeno de masas. Así, Fleischer tuvo que asumir las presiones comerciales.

Betty Boop debutó como una cantante de club nocturno, pero con aspecto de caniche, una imagen que transformó poco después para convertirse en todo un icono pin-up. Su imagen ha alcanzado merchandising, pósteres, moda, artículos de belleza… incluso los escenarios de Broadway.

«Betty Boop es uno de los personajes de dibujos animados más queridos de nuestra nación. Sin embargo, sigue siendo un personaje de nicho muy apreciado», ha comunicado Brunson. La actriz entiende que el icono «ha tenido un impacto discreto, pero innegable en la cultura durante casi un siglo». «Me di cuenta de que había una historia mucho más profunda que contar. Una que podía explorarse de una manera refrescante, subversiva y atemporal», matiza.

Quinta Brunson es la primera mujer negra en ganar un Emmy a la mejor escritura de una serie de comedia y la primera en lograr tres nominaciones en un solo año, por Abbott Elementary, en 2022. Fue también la primera mujer negra desde 1981 galardonada por el Emmy a la mejor actriz principal de comedia, por la segunda temporada de la serie en 2023.

Con su proyecto de Betty Boop, se suma a la moda de Hollywood de reinterpretar personajes ya existentes y transformarlos para darles una identidad distinta, argumentando la historia con una «mirada contemporánea».