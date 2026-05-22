La nueva serie de Netflix obtiene una puntuación del 90% en Rotten Tomatoes y se convierte en el número 1

Una de las sorpresas de este mes de mayo es el éxito de la serie Nemesis que se ha estrenado en Netflix el pasado 14 de mayo. Un ambicioso thriller que por ahora ha obtenido una puntuación del 90% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y ya se encuentra en la actualidad en la segunda posición en el Top10 de la plataforma de la Gran N roja. Lo curioso es que al principio nadie se fijó en esta serie y ahora se está convirtiendo en la preferida de muchos usuarios de Netflix. El protagonista de esta serie ambientada en Los Ángeles es Isaiah Stiles, un policía se obsesiona con atrapar a Coltrane Wilder, un ladrón responsable de una serie de robos al que nadie ha sido capaz de cazar. Una original historia en la que se mezcla el misterio, el crimen y la acción y que cuenta, además, con final sorprendente.

La serie Nemesis cuenta con solo 8 episodios y ha sido dirigida por Mario Van Peebles y Millicent Shelton y creada por Tani Marole y Courtney A. Kemp, la cual es conocida por ser la showrunner de la serie Power de 2014 a 2020, y. Además de las escenas de acción y la ambientación de la serie, también destacan las interpretaciones de los actores Matthew Law, que da vida al detective Isaiah Stiles y Y’lan Noel al ladrón Coltrane Wilde. Los dos protagonistas juegan al gato y al ratón durante toda la serie y sorprende por su original trama. Una buena opción para los que están buscando un thriller en el que la acción y el suspense sean piezas fundamentales.

¿De qué trata la serie de Netflix Nemesis?

El protagonista de esta serie es el detective Isiah Stiles (Matthew Law), un hombre cuya vida familiar se tambalea y que tiene continuas peleas con su mujer. Un detective brusco e impulsivo que está obsesionado con la banda de ladrones que mató a su protegido. Al mismo tiempo la serie nos presenta al obsesivo y metódico Coltrane Wilder (Y’lan Noel), un ladrón que se hace pasar por empresario y está preparando un nuevo golpe. También tiene problemas con su esposa después de que ella perdiese un hijo, pero eso no le impide seguir planeando el atraco de su vida: el robo de nueve millones de dólares en ketamina.

Los dos viven en los barrios acomodados de Baldwin Hills y View Park en Los Ángeles y por casualidad sus esposas, Candace (Gabrielle Dennis) y Ebony (Cleopatra Coleman), se han conocido y se han convertido en amigas.

Coltrane Wilder ha decidido que este será su último golpe y que después se retirará y vivirá tranquilo con su esposa. Al principio todo va bien, pero todo se complica cuando Deon (Quincy Isaiah), uno de los miembros del equipo, intenta vender la mercancía por su cuenta. Uno de los compradores de la mercancía es un policía encubierto y este hombre acaba muerto. A partir de ese momento el atraco se complica.

Según la sinopsis de la serie: «Este drama criminal ambientado en Los Ángeles enfrenta al maestro ladrón Coltrane Wilder con el detective Isaiah Stiles, desafiando las normas del género de atracos mientras examina qué motiva, sostiene y destruye a las personas».

El reparto de esta serie de suspense y acción

Nemesis está protagonizada por el actor Matthew Law, al cual conocemos por sus papeles en Abbott Elementary, The Oval, True Story y Ahsoka, el cual da vida al detective del departamento de Policía de Los Ángeles Isaiah Stiles. El actor Y’lan Noel, al que hemos visto en las ficciones La primera purga, La dama del lago e Insecure que interpreta el papel del ladrón Coltrane Wilder.

También en el reparto estarán los actores Cleopatra Coleman (Black Rabbit, Clipped, Rebel Moon) como Ebony Wilder, Tre Hale (All American, Platonic) como Darren “Stro” Stroman, Domenick Lombardozzi (The Wire, Power, El rey de Tulsa) como Dave Cerullo, Jonnie “Dumbfoundead” Park (Quiz Lady, Power, Raya y el último dragón) como Chris Choi, Ariana Guerra (CSI: Vegas, Helstrom) como Yvette Cruz, Gabrielle Dennis (El premio de tu vida) como Candace Stiles y Michael Potts (La lección de piano) como James Sealey, entre otros.

La serie Nemesis es perfecta para los que están buscando una serie de acción, misterio y suspense para un maratón de fin de semana. Sobre si habrá una segunda temporada de la serie Nemesis, como ya están preguntando sus seguidores, Netflix todavía no ha anunciado nada. Courtney A. Kemp, la creadora de la serie, ha confirmado en una red social que ya tiene planes para una segunda entrega y que el equipo está trabajando en la segunda entrega de Nemesis. Como siempre la renovación dependerá de cómo funcione la serie en la plataforma de streaming que como ya hemos señalado se está convirtiendo en un éxito de audiencia y crítica.