En un panorama mediático saturado de entrevistas previsibles, discursos preparados y conversaciones que parecen diseñadas para gustar a todo el mundo, surge Mal dicho, pero bien pensado, un podcast que apuesta por lo contrario: la espontaneidad, la imperfección y la conversación real. El proyecto está impulsado por dos mujeres con trayectorias distintas pero complementarias: Carola Baleztena, actriz y comunicadora con una amplia experiencia en televisión y cine, y Johanna Von Müller-Klingspor, empresaria vinculada al mundo de la gastronomía, los eventos y el estilo de vida en Madrid. Juntas construyen un formato que se sostiene en una idea sencilla pero potente: hablar como se habla en la vida real, no como se escribe en un guion.

Según explican en la presentación del proyecto, la intención no es «decir más, sino decir mejor», una frase que resume la filosofía del podcast. En sus propias palabras, el objetivo es recuperar «esas conversaciones que no necesitan filtros porque nacen de la confianza y no de la pose».

Lo interesante del formato es el contraste entre ambas. Carola Baleztena aporta un estilo más impulsivo, directo y emocional, mientras que Johanna introduce calma, reflexión y pausa. Esa combinación genera un equilibrio que define el ritmo del programa. La química entre ambas es el verdadero motor del podcast, ya que convierte cada episodio en un diálogo vivo, con giros inesperados y momentos de humor natural.

El contenido se aleja deliberadamente de las entrevistas tradicionales o de los discursos motivacionales. Aquí no hay lecciones cerradas ni verdades absolutas. En su lugar, aparecen temas cotidianos: la identidad personal, las relaciones, la familia, el bienestar o incluso la dificultad de entender la vida adulta sin un manual de instrucciones. Todo ello con una estética cercana, casi doméstica, que busca que el oyente sienta que está participando en una sobremesa entre amigas.

El primer episodio, titulado «Un año de mierda», marca perfectamente el tono del proyecto. Lejos de dramatizar, aborda con humor y honestidad esa sensación tan común de incertidumbre vital. «A veces la vida no se ordena, se sobrevive mientras se entiende», comentan en uno de los momentos más representativos del capítulo, reflejando esa mezcla de vulnerabilidad y ligereza que define el formato.

La presentación oficial del podcast tuvo lugar el 19 de mayo en Madrid, en un evento que reunió a figuras del ámbito social, cultural y lifestyle. Asistieron perfiles conocidos como Belén Martín Junco, Emiliano Suárez o Raquel Meroño, entre otros, en una cita que buscaba trasladar al mundo real la esencia del proyecto: cercanía, conversación y autenticidad.