Se vende isla privada griega por 247.000 euros: «Más barata que una vivienda en Madrid»

Desde Grecia publican una oferta insólita que tiene que ver con la isla Makri, situada en el archipiélago de Equinadas, que está a la venta por un precio de 247.000 euros. Este gran trozo de tierra que en su día fue un punto turístico de la zona llegó a valer hasta ocho millones de euros y ahora está en subasta después de no haber encontrado comprador en los últimos años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta isla privada griega que está a la venta.

«De ser un activo de primera categoría promocionado internacionalmente para una inversión turística multimillonaria, terminó en repetidas subastas, con el precio inicial desplomándose». Esto dice el periódico THEMA, que ha sido el encargado de publicar en exclusiva una próxima subasta sobre esta isla que comenzará en 247.000 euros. El 13 de noviembre será la fecha en la que los posibles compradores pujarán por hacerse con la quinta isla más grande del archipiélago de las islas Equinadas, que está situado en el mar Jónico de Grecia.

Esta isla privada griega ha ido de mano en mano desde 1991 y acumula varias hipotecas, reclamaciones fiscales, restricciones legales y también una del gobierno griego que superan los 20 millones de euros. Esto ha hecho que su precio haya ido bajando con el paso de los años, desde los 8 millones de euros a los poco más de 200.000 por los que saldrá a la venta.

Así es la isla privada griega a la venta

La isla de Makri pertenece al municipio de Ítaca, que está situado en las Islas Equinadas, que están situadas en el mar Jónico de Grecia. Con unas dimensiones de casi un kilómetro cuadrado, esta isla privada griega es una de las grandes joyas de una zona históricamente importante y que también es importante en lo que al turismo se refiere.

Actualmente, esta isla de Makri está deshabitada y, según las informaciones procedentes desde Grecia, solo contiene restos de edificios en ruinas, una capilla y una pequeña casa. Uno de los principales motivos que ha hecho bajar su valoración es que hace unos años fue clasificada como bosque privado, ya que está dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Protección Especial. Esto hace que las autoridades gubernamentales hayan impuesto importantes restricciones.

Ahora, sólo se permiten actividades agrícolas y una infraestructura mínima que no permite la construcción de resorts de cinco estrellas con los que se especulaba en viejos anuncios. Esto, unido a todas las deudas que arrastra esta isla, ha hecho que su precio baje hasta los 247.000 euros, por lo que saldrá en subasta en los próximos meses. Esta isla privada griega sí es más barata que un piso en el centro de Madrid, pero este trozo de tierra, que en su día fue el corazón del mar Jónico, hoy es un cúmulo de deudas en una zona en la que no se puede instalar ningún emplazamiento hotelero. Y, como se ha visto en los últimos años, eso ha reducido exponencialmente su atractivo.