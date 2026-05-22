Las cabañuelas de Jorge Rey emiten una clara advertencia: el fin de semana va a ser «explosivo»

Jorge Rey emite una clara advertencia gracias a las cabañuelas, el fin de semana va a ser explosivo. Tocará empezar a prepararnos para unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estas jornadas de fin de semana que tenemos por delante preocupan a los expertos.

En especial si tenemos en consideración lo que podría pasar en breve con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar de convertirse en algo esencial en estos días en los que cada detalle cuenta. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos hará incluso cambiar de planes en este fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Tenemos por delante unos días en los que tendremos que visualizar una situación poco común que puede convertirse en un problema para muchos y alejarnos de lo que sería habitual. Este tiempo de fin de semana puede cambiarlo todo por completo.

Emiten una clara advertencia las cabañuelas de Jorge Rey

Este fin de semana será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que nos alejará de lo que sería habitual en estas fechas. Nos estará esperando un giro importante de guion que puede acabar convirtiéndose en un problema que puede ser esencial.

Esta advertencia que lanza uno de los expertos del tiempo de nuestro país que más aciertos ha dado, parece que no lo tiene nada claro, pero nos advierte de que nos estará esperando una situación del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo cobrará protagonismo.

Este fin de semana tenemos por delante algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno y nos hará incluso mirar el calendario. Parecerá que estamos en pleno mes de julio o junio con unas temperaturas que no van a parar de subir.

Es hora de saber qué puede pasar en unas jornadas en las que quizás tocará conocer en todo momento un marcado cambio que nos alejará de lo que sería habitual. Mayo parece que se despide de una manera que nos costará crear con algunas novedades que pueden ser claves.

El fin de semana va a ser explosivo

Los que va a pasar este fin de semana puede ser explosivo, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Una situación que, sin duda alguna nos trasladará a lo peor de una temporada en la que todo puede ser posible en unos días de claras advertencias.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles de lo que puede pasar. Una novedad plena que ha hecho que el mismo Jorge Rey lance una importante advertencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es momento de saber lo que nos espera en breve.

Una previsión que se ha hecho viral y que coincide con la de la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. No obstante la formación de una dana tenderá a nublar los cielos en el extremo noroeste peninsular, con chubascos y tormentas vespertinos en Galicia y zonas aledañas que es probable lleguen a ser localmente fuertes e ir con granizo al este de dicha comunidad y oeste de Asturias. Asimismo favorecerá la entrada de intervalos de nubes altas al resto de la Península, y por la tarde la formación de nubosidad de evolución en otras montañas del centro y norte, pudiendo dejar algún chubasco ocasional en el Pirineo. Por otro lado se prevén intervalos de nubes bajas en Baleares y litorales catalanes con posibles brumas o nieblas costeras. También intervalos de nubes bajas al norte de las islas Canarias. Calima en Canarias y extremo oeste peninsular. Las temperaturas aumentarán de forma ligera en la mayor parte del país, más acusadamente las máximas en litorales cantábricos y tercio noroeste y las mínimas en el resto del tercio norte. Serán elevadas para la época del año, superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de las depresiones del nordeste peninsular, interiores del Cantábrico y puntos de Galicia».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en zonas de Galicia y Asturias. Temperaturas con valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de las depresiones del nordeste peninsular, así como en interiores del Cantábrico y puntos de Galicia. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho. Soplará viento del norte con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias. Predominio de viento de componentes este y sur en el resto, moderado en litorales del Cantábrico donde se espera una rolada brusca a oeste con posibles rachas muy fuertes, así como en los del sur peninsular e interiores de Málaga y Cádiz. Se esperan intervalos fuertes en puntos de Alborán y entorno del Estrecho donde también se darán rachas muy fuertes. El viento será flojo en general en el resto».