¿Cómo será el tiempo en junio? El primer mes del verano meteorológico llega con una advertencia cálida sobre España

El primer mes del verano meteorológico llega con una advertencia cálida sobre España, el tiempo en junio acabará marcando una diferencia importante respecto a meses anteriores. Lo que nos espera en este primer mes del verano puede cambiarlo todo por completo y, sin duda alguna, nos situará en un punto que deberemos empezar a tener en consideración en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Este tiempo que nos está esperando puede ser especialmente complicado.

Un verano meteorológico que parece que está a la vuelta de la esquina y que los expertos de la AEMET no dudarán en darnos algunos detalles destacados que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede convertirse en una auténtica pesadilla en estos días en los que realmente tocará estar pendientes de unos cambios que serán esenciales. Estos días que tenemos por delante serán los que nos aportarán una advertencia cálida sobre España que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Llega un marcado cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más.

Llega el primer mes del verano con una advertencia cálida sobre España

España se prepara para una advertencia cálida sobre un territorio que ha sido muy castigado por estas temperaturas que en el pasado no han dejado de subir. Estamos a las puertas de una de las estaciones del año más peligrosas de todas, en especial para aquelles que deben trabajar o pasar tiempo en el exterior.

Los expertos advierten de que nos esperan unas temperaturas que podrían cambiarlo todo y sin duda alguna, se convertirán en un problema para todos. Lo que puede pasar en breve es una situación que se hará realidad en estos días en los que realmente tendremos que ver llegar un importante cambio que puede acabar marcando la diferencia.

Este verano que ya estamos pensando en las olas de calor que tendrá ya apunta manera antes de empezar. Lo que nos estará esperando es una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que parecerá que estamos ya en verano y que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Junio está a la vuelta de la esquina y con él una importante advertencia.

Así es como será el mes de junio

El mes de junio en España puede estar marcado por una serie de cambios respecto las tendencias anteriores que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de aprovechar al máximo lo que nos estará esperando en estos momentos en los que las temperaturas pueden convertirse en una auténtica pesadilla.

Los expertos de El tiempo no dudan en lanzar una importante advertencia: «Junio de 2026 podría llegar con temperaturas por encima de lo habitual en buena parte de España. Según la previsión mensual, el sexto mes del año se presenta más cálido de lo normal en prácticamente toda la Península y Baleares, mientras que en Canarias la señal también apunta a un ambiente ligeramente más cálido de lo habitual. En cuanto a las precipitaciones, el escenario es mucho más neutro: se espera un mes con lluvias dentro de lo normal en el conjunto del país, sin una señal clara hacia un junio especialmente seco o lluvioso».

Una serie de cambios que debemos empezar a descubrir».

Siguiendo con la misma explicación: «En el suroeste peninsular la anomalía parece algo más moderada, con valores ligeramente más cálidos de lo normal, al igual que en Canarias. Aun así, el patrón general es claro: junio podría comenzar o desarrollarse con un ambiente más cálido del esperado para estas fechas. Este dato es especialmente relevante porque junio marca el inicio del verano meteorológico y suele ser un mes de transición hacia el calor más intenso. En España, la temperatura media de junio es de 21,1 ºC, aunque con grandes diferencias entre el norte, el interior, el litoral mediterráneo, las zonas de montaña y el sur peninsular».

El calor podría ser uno de los grandes problemas de este mes: «Aunque junio no es el mes más cálido del año, en los últimos años ha ganado protagonismo por los episodios de calor temprano. Desde 1975 se han registrado 10 olas de calor en junio, y 5 de ellas se han producido en la última década. Esto refleja una tendencia clara: los episodios de calor intenso no solo son más frecuentes en pleno verano, sino que también pueden adelantarse al inicio de la estación. Por eso, un junio más cálido de lo normal puede traducirse en días con temperaturas muy elevadas, especialmente si se combinan situaciones anticiclónicas, alta insolación y entradas de aire cálido».