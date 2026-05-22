Cielo poco nuboso y viento variable en Castilla y León, con ascenso de temperaturas según AEMET

La jornada del 22 de mayo de 2026 se presenta en el conjunto del territorio de Castilla y León con un cielo poco nuboso y predominancia de nubes altas. A lo largo del día, se espera la aparición de nubes de evolución en el norte, mientras que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, siendo moderado en algunas zonas. El viento soplará de forma variable, predominando del sur y sureste, con intervalos que podrían ser moderados.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 22 de mayo

Cielo nublado con chubascos ocasionales en León

El cielo en León se despereza lentamente, mostrando nubes dispersas que dejarán un leve soplo de sol entre las sombras. La temperatura, que rondará entre los 14 y 31 grados a lo largo del día, combinará con una brisa suave del sureste a 10 km/h, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 8 km/h. Esta jornada, que promete ser cálida, se siente más intensa por la humedad que podría convertirse en un ambiente algo pesado.

Ya por la tarde, las nubes serán más insistentes y aunque no se prevén lluvias intensas, hay posibilidad de algunos chubascos. Con una sensación térmica que podría acercarse a los 31 grados en su máximo esplendor y con el sol asomándose a las 6:54 para acomodarse en el horizonte hasta las 21:44, este día nos invita a disfrutar de un agradable paseo al atardecer, sin olvidar un pequeño paraguas por si acaso.

Zamora: ambiente cambiante con nubes y viento

En Zamora, la mañana se presenta con un cielo cubierto que augura un día de intensos cambios. A medida que avanza la jornada, el viento comienza a hacerse notar, con ráfagas que alcanzarán hasta 70 km/h, haciendo temblar las hojas de los árboles y susurrando promesas de lluvias inminentes. Las temperaturas, que oscilan entre los 16 y los 35 grados, traerán un ambiente cálido por momentos, aunque la sensación térmica puede descender drásticamente.

La diferencia entre la mañana y la tarde será notable; mientras que la primera parte del día se mantendrá en calma, la tarde traerá consigo nubes amenazantes y una probable lluvia. La humedad alcanzará niveles del 70%, creando una sensación de bochorno antes de que las gotas comiencen a caer. Es aconsejable tener a mano un paraguas y, si se sale, no olvidar la bufanda para hacer frente al viento fresco que se avecina.

En la ciudad de Salamanca, ambiente caluroso con nubes dispersas

El día en Salamanca amanece con un cielo parcialmente nublado y sin expectativas de lluvia, lo que permite disfrutar de un inicio fresco. La temperatura mínima rondará los 16°C y con una sensación térmica similar, el ambiente se sentirá agradable a primera hora. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo, alcanzando los 31°C por la tarde, aunque la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, cerca del 55%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 38 km/h, lo que invita a estar alerta especialmente en horas centrales del día. Con la salida del sol a las 06:59 y su ocaso a las 21:39, Salamanca disfrutará de más de 14 horas de luz, permitiendo que la jornada sea calurosa y propicia para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo despejado y ambiente cálido

El tiempo presenta una jornada mayormente estable, con un cielo despejado por la mañana y algunas nubes que podrían aparecer por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 33 grados, ofreciendo un ambiente cálido. Aunque hay previsión de viento leve, no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de un día sin grandes sobresaltos.

Es un momento ideal para salir a pasear o disfrutar de actividades al aire libre, dado que el ambiente tranquilo invita a aprovechar estas horas de sol y calidez. Un café en una terraza puede ser la excusa perfecta para relajarse y disfrutar del buen tiempo.

Cielos despejados y ambiente cálido en Burgos

Esta jornada en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco al amanecer, con temperaturas que rondarán los 14 grados. A medida que avance el día, la temperatura irá en ascenso, alcanzando una máxima de hasta 30 grados por la tarde, mientras el viento soplará suavemente del sur, aportando un toque agradable.

Lo que se prevé es un día agradable, ideal para disfrutar al aire libre. No olvide llevar gafas de sol y, si tiene previsto estar fuera durante la tarde, considere usar ropa ligera para combatir el calor.

Palencia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas que rondarán los 14°C, ideales para disfrutar de un agradable paseo matutino. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hacia los 33°C y el viento del sur soplará con una velocidad media de 10 km/h, aportando una sensación de calor notable.

Sin embargo, es recomendable que, al caer la tarde, se estén preparados para un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad, que podría generar un ambiente más pesado. A pesar de un día mayormente soleado, no se descartan ráfagas de viento de hasta 8 km/h que mantendrán la atmósfera dinámica.

Aprovecha el sol y la brisa en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 16 grados. El ambiente es fresco, ideal para un paseo matutino, sin rastros de lluvia que preocupen. A lo largo del día, el tiempo se mantendrá soleado, con temperaturas que alcanzarán hasta 28 grados, creando una sensación veraniega.

Por la tarde, el viento del sureste soplará con suavidad, aportando una brisa refrescante. Se recomienda vestir ropa ligera y disfrutar del sol, que brillará en todo su esplendor. Al caer la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, perfectas para disfrutar de un rato al aire libre.

Segovia: cielo despejado y sol radiante

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado, mientras que la temperatura mínima de 13°C brinda un inicio fresco al día. A medida que avanza la jornada, el termómetro se eleva hasta alcanzar los 29°C en la tarde, marcando un claro contraste con la mañana.

No se prevén lluvias ni por la mañana ni por la tarde-noche, lo que permitirá disfrutar del sol en su máximo esplendor. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento que podrían aparecer, alcanzando hasta 40 km/h, especialmente durante las horas cálidas.

Soleado y perfecto para disfrutar en Soria

El día comienza en Soria con un excelente ambiente, el sol asoma desde temprano a las 06:53 y se espera que brille con fuerza durante toda la jornada. La temperatura matutina se sitúa en torno a los 16 grados, brindando una sensación térmica agradable. No hay riesgo de lluvia y el cielo lucirá claro, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

A medida que avanzan las horas, las temperaturas irán alcanzando los 30 grados por la tarde, haciendo de esta jornada una de las más cálidas de la semana. La brisa del sureste, con una velocidad media de 15 km/h, aportará frescura, mientras que la humedad se mantendrá en niveles cómodos. Con una puesta del sol programada a las 21:29, Soria contará con más de 14 horas de luz, permitiendo disfrutar de actividades al exterior hasta entrada la noche.