Cielo despejado o poco nuboso predomina en toda la provincia, donde las temperaturas están en ligero ascenso, alcanzando máximas significativamente altas para la época del año en la Depresión del Ebro. Viento flojo de dirección variable por la mañana, con tendencia a componentes este y sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El sol se despereza lento en Zaragoza, marcando el inicio de una jornada con un cielo despejado que promete serenidad. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán suaves, alcanzando hasta 20 grados, mientras la brisa del sureste sopla con una velocidad suave de 10 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el calor se intensificará, llevándonos hasta una máxima de 36 grados, aunque la sensación térmica podría ser incluso más alta, invitándonos a buscar la sombra donde el ambiente será más ameno.

Ya por la tarde, el cielo se tiñe de azul y las temperaturas seguirán su ascenso, culminando en un caluroso y soleado atardecer. Sin riesgo de lluvia en ninguna parte de la jornada y con una humedad que se mantendrá en un rango cómodo, la tarde será perfecta para disfrutar del aire libre. Con el sol despidiéndose en el horizonte a las 21:22, las temperaturas nocturnas descenderán a 24 grados, dando paso a una noche agradable en la que uno puede soñar con el esplendor del día siguiente.

Calatayud: ambiente inestable con probables lluvias

A medida que el sol comienza su ascenso sobre los tejados de Calatayud, el ambiente se siente cargado, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Las nubes grises se ciernen, prometiendo un día de sorpresas meteorológicas que alterarán el ritmo habitual de la jornada. Al amanecer, los termómetros marcan 16°C y un viento suave comienza a soplar, aunque se prevén ráfagas de hasta 60 km/h que podrían azotar durante el día.

La mañana lucirá inestable, con temperaturas que no superarán los 22°C, mientras que la tarde promete un descenso térmico notable, alcanzando una máxima de 34°C, lo que aumentará la sensación de bochorno. Con la humedad relativa alcanzando el 60%, es recomendable llevar paraguas a mano, ya que las nubes podrían descargar lluvias intermitentes en cualquier momento.

Tarazona: día soleado y tranquilo para pasear

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados, mientras que por la noche bajarán a 21. A lo largo del día, se sentirá una brisa suave, ideal para disfrutar de un paseo o relajarse en una terraza sin preocupaciones por la lluvia.

Aprovechar esta agradable jornada será sencillo, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades al aire libre o dar un paseo por los alrededores. Un día perfecto para conectarse con la naturaleza y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET