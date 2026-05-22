Un inspector de Hacienda manda un aviso a los españoles tras lo que ha pasado con Shakira: «Otros acabarán pagando más»

La Audiencia Nacional ha obligado a Hacienda a devolver 34 millones de euros a Shakira después de no haber podido demostrar el presunto fraude fiscal de la cantante colombiana en el ejercicio 2011. El inspector de Hacienda Francisco de la Torre ha avisado a los españoles sobre las posibles consecuencias de esta decisión de la justicia que ha dado la vuelta al mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la victoria de Shakira ante la Agencia Tributaria española.

Hacienda tendrá que devolver 34 millones de euros a Shakira. La Audiencia Nacional dio la razón a la cantante colombiana en el ligitio que mantenía con la Agencia Tributaria y ha concluido que no defraudó al fisco español en el ejercicio de 2011. La Audiencia Nacional anuló las sanciones impuestas a la artista por el ejercicio fiscal de 2011 después de considerar que Hacienda no ha podido demostrar que fuese residente fiscal en España durante aquel año.

Esta decisión de la Audiencia Nacional no afecta a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 en los que Shakira admitió haber defraudado 14 millones de euros, por lo que aceptó una condena de tres años de cárcel (se sustituyó por una multa), además del pago de otros siete millones de euros. Los representantes legales de la artista colombiana llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio.

«Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria», escribió Shakira en un comunicado tras conocer la victoria ante Hacienda por el ejercicio 2011.

La victoria de Shakira ante Hacienda

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, se ha pronunciado después de que la Audiencia Nacional diera la razón a Shakira ante la Agencia Tributaria. En declaraciones que recoge la Cadena SER, este experto en la materia ha avisado a los españoles sobre las posibles repercusiones que pueden tener estas decisiones por parte de la Justicia con las personas que más tributan.

«Por una razón técnica, una sentencia le ha dado la razón, pero eso no significa compartir todas las invectivas contra Hacienda», ha dicho este inspector de Hacienda, que también dejó claro en su intervención en La Ventana que esta decisión no es firme y la Administración recurrirá al Tribunal Supremo próximamente.

«En algunos casos hablamos simplemente de conflictos entre países sobre dónde pagar impuestos. Pero en otros, si no se tributa en España, directamente no se tributa en ninguna parte», dijo en este medio de comunicación a la vez que lanzó un mensaje de aviso para los contribuyentes españoles: «Si determinadas grandes fortunas no contribuyen, lo que dejan de pagar unos lo terminan pagando otros».

«Son pocos casos, pero las cantidades que se dejan de ingresar son muy relevantes y por eso se les dedica un esfuerzo especial. Que Hacienda no gane siempre demuestra precisamente que el sistema funciona y que las decisiones pueden revisarse con imparcialidad», valoró este experto en la materia después de conocer la victoria de Shakira ante la Hacienda española.