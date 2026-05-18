Shakira gana la guerra contra Hacienda y pone fin a ocho años de calvario: «Pasé noches sin dormir que afectaron a mi salud»

Shakira ha puesto fin a un litigio judicial que ha durado casi una década. La Audiencia Nacional ha anulado las sanciones y las liquidaciones tributarias que la Agencia Tributaria española le impuso en base al ejercicio fiscal de 2011. De esta manera, Hacienda —que le reclamaba a la artista 55.034.906,52 euros— no ha podido demostrar que entonces fuera residente fiscal de nuestro país, por lo que la artista, en ese año, no tenía la obligación de tributar. Una victoria —también económica— de la que ya se ha pronunciado la intérprete de Las de la Intuición.

Durante años, Shakira y Hacienda han protagonizado uno de los enfrentamientos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos. Todo comenzó cuando la Agencia Tributaria acusó a la cantante colombiana de no haber tributado correctamente en España, al considerar que residió en nuestro país más de 183 días durante varios ejercicios fiscales. La artista siempre defendió lo contrario, asegurando que su residencia habitual estaba entonces fuera de España y que sus estancias eran puntuales debido a compromisos profesionales.

El conflicto se centró especialmente en los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014. Hacienda llegó a reclamarle decenas de millones de euros entre impuestos y sanciones, mientras la Fiscalía la acusaba de fraude fiscal. Durante años, el caso estuvo rodeado de una enorme repercusión mediática, filtraciones y una intensa presión pública sobre la cantante.

En 2023, Shakira decidió pactar con la Fiscalía en uno de los procedimientos abiertos para evitar entrar en prisión, aceptando una multa millonaria. Sin embargo, mantuvo su defensa en otras causas relacionadas con su residencia fiscal. Ahora, la Audiencia Nacional ha terminado dando la razón a la artista en lo referente al ejercicio de 2011, anulando las sanciones y las liquidaciones tributarias al considerar que Hacienda no pudo demostrar que fuera residente fiscal en España durante ese año.

El comunicado íntegro de Shakira

En primer lugar, el equipo jurídico de Shakira ha lanzado un comunicado en el que han señalado, en este caso, la mala praxis de Hacienda que, durante años, le retuvo 60 millones de euros. «Mediante esta resolución, el tribunal ordena a la Administración devolver íntegramente dicha cantidad a la cantante, junto con los intereses correspondientes y el reembolso total de los elevadísimos costes legales asumidos por la artista. La acusación carecía tan claramente de lógica o base fáctica, y la retención de esos fondos fue un abuso tan absoluto, que la Audiencia Nacional adoptó una medida excepcional: condenar en costas a la AEAT. Se trata de una sanción que el poder judicial aplica únicamente cuando aprecia temeridad y una absoluta falta de fundamento por parte de la administración tributaria».

Desde que comenzara esta batalla judicial, la defensa de la artista colombiana sostuvo que la cantante no era residente fiscal en España en 2011 —es decir, no permaneció más de 183 días en nuestras fronteras—. De hecho, ese año corresponde a una de sus giras mundiales, en la que dio 120 conciertos en 37 países distintos. «No tenía vivienda en España, ni hijos, ni tampoco estableció nunca su centro de negocios en este país; aun así, la Agencia la persiguió y la obligó a pagar impuestos sobre todos los ingresos de esa gira sin tener en cuenta sus gastos, provocándole enormes pérdidas y una persecución injusta e infundada con terribles consecuencias para ella. Resulta desconcertante que la AEAT la persiguiera desde entonces, cuando todas las pruebas demostraban claramente que era físicamente imposible que la artista hubiera pasado el tiempo legalmente requerido en España».

Por su parte, Shakira también se ha pronunciado sobre esta victoria. Durante muchos años, y debido a este litigio con Hacienda, ha estado en el ojo mediático de manera injusta, tal y como ha deslizado. La artista asegura que durante todo este tiempo fue sometida a una «brutal exposición pública», además de sufrir campañas destinadas a destruir su reputación, algo que terminó afectando a su salud y al bienestar de su familia.

La cantante sostiene que «nunca existió fraude» y recalca que la propia Administración «jamás pudo demostrar lo contrario», simplemente porque «no era cierto». Sin embargo, denuncia que durante casi una década fue tratada como culpable, mientras cada detalle del proceso era «filtrado, distorsionado y amplificado» utilizando su nombre y su imagen pública como ejemplo intimidatorio para el resto de contribuyentes.

Ahora, tras la sentencia, Shakira considera que «esa narrativa se derrumba» y espera que esta resolución sirva para sentar un precedente. La artista desea que el caso ayude a visibilizar la situación de «miles de ciudadanos corrientes» que, según denuncia, son «abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional». La colombiana, además, ha concluido este comunicado que ha recogido ¡Hola! en primicia dedicando esta victoria precisamente a todas esas personas que han pasado por situaciones similares.