Shakira vuelve a hacer la canción del Mundial: su ‘Dai Dai’ recuerda al ‘Waka Waka’ triunfal de España

Shakira volverá a hacer la canción oficial del Mundial 16 años después de Sudáfrica 2010, cuando España logró su primera estrella al son del ‘Waka Waka’. Esta vez pondrá la banda sonora a Estados Unidos, México y Canadá 2026 con su ‘Dai Dai’, el tema que será la banda sonora que nos acompañe desde el 14 de junio hasta el 19 de julio, ojalá que con la selección española en la final de Nueva Jersey.

La canción aún no ha visto la luz (lo hará el próximo jueves 14 de mayo), aunque la famosa artista colombiana ha lanzado un adelanto en sus redes sociales que ha vuelto a disparar la ilusión con España, que se proclamó campeona por primera vez en 2010 a ritmo de ‘Waka Waka’. Aquella pista se convirtió prácticamente en un ‘himno’ para nuestro país, que bailó una y otra vez al ritmo de Shakira para celebrar el primer Mundial de nuestra historia.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de ‘Dai Dai’.

La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un Trionda, el balón oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de ‘Dai Dai’ con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Shakira, sus canciones del Mundial y España

«Oe, oe, oe», comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos. La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el ‘Trionda’ de Norteamérica 2026.

El ‘Waka Waka’ (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con ‘La La La’, mientras que su éxito ‘Hips Don’t Lie’ fue sensación en 2006, en Alemania.