Modric sopesa retirarse tras el Mundial

La derrota del Milan en Cagliari ha dejado muy tocado a Luka Modric. El conjunto rossonero se ha quedado fuera de la Champions League tras caer en la última jornada de la Serie A. Una decepción que ha llevado al centrocampista croata a tomar una decisión sobre su futuro. En Italia afirman que el ex del Real Madrid habría decidido retirarse después del Mundial con Croacia.

A sus 40 años, Modric disputará su última Copa del Mundo capitaneando a Croacia. Será su quinto Mundial. Muy pocos pueden decir que han disputado cinco Mundiales. Sin embargo, esta será la última vez que veamos a uno de los centrocampistas más talentosos de la historia sobre un terreno de juego. Después de muchas horas de reflexión, Luka habría decidido colgar las botas este verano.

Su contrato con el Milan expira el 30 de junio de este año. El ex del Real Madrid tan sólo firmó una temporada con el cuadro italiano. Después de abandonar el club blanco, Luka no quería comprometerse más allá de un año con su nuevo equipo. Los rossoneros aceptaron las condiciones y se hicieron con su fichaje. Modric ha dado un salto de calidad al equipo italiano, pero no ha sido suficiente para meterse en Champions.

Luka #Modric is oriented to announce his retirement from football as player after the World Cup. #transfers 🇭🇷 — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2026

Este batacazo ha provocado cambios radicales, como la destitución de Massimiliano Allegri y su equipo directivo. Solamente Ibrahimovic continúa en el cargo. El siguiente en salir podría ser Luka Modric. Según el periodista italiano Nicolo Schira, el mediocentro croata está a punto de anunciar su retirada del fútbol profesional como jugador tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Desde el Milan están tratando de convencerle, pero según Tuttosport, «la decepción es muy grande, la situación le ha sobrepasado». Su idea inicial era seguir en el cuadro italiano, pero quedarse fuera de la Champions League ha sido un palo y lo ha cambiado todo. Ahora está centrado en preparar el Mundial con Croacia, con la que tiene dos amistosos previos frente a Eslovenia y Bélgica.