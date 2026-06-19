Confirmado por el BOE: la ayuda de hasta 1.380 euros al año por hijo a la que pueden optar las familias que cumplan estos requisitos

El Gobierno ofrece una ayuda de hasta 1.380 euros al año por hijo para las familias que cumplan con los requisitos de ingresos. Esta ayuda se llama Complemento de Ayuda para la Infancia y forma parte del Ingreso Mínimo Vital, aunque se pueda recibir de forma independiente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda que ofrece la Seguridad Social para las familias con hijos que estén en una situación de vulnerabilidad.

Pese a que Pedro Sánchez siga empeñado en vender que la economía de España va como un tiro y los datos del paro sitúan el número de afiliados a la Seguridad Social en 22,5 millones, lo cierto es que millones de españoles tienen problemas para llegar a final de mes. Los precios han subido por encima de los salarios en los últimos años y a esta inflación hay que sumarle problemas con el de la vivienda, que hace inviable que muchas personas puedan tener un hogar.

Estos problemas los ha puesto de manifiesto Eurostat tras posicionar a España entre los países de la Unión Europea en los que más personas pobres hay. Según publicó el XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España, en 2025 el 25,7% de la población española (casi 12,6 millones de personas) se encuentra en una situación de pobreza o exclusión social. Estos números sitúan a nuestro país por encima de la media de pobreza europea, que es de un 20,9%.

Por ello, desde hace algunos años, en el Gobierno vienen tomando medidas para favorecer a estos millones de españoles, principalmente a las familias que tienen hijos menores a cargo. Por ello, en su día se aprobó el Ingreso Mínimo Vital y también se le añadió otra ayuda que puede ser de hasta 1.358 millones al año para las familias con menores a cargo y que cumplan con ciertos requisitos de ingresos. Ambas ayudas se pueden solicitar de forma independiente, ya que tienen otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad.

La ayuda del Gobierno por hijo

El CAPI fue una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como un instrumento clave de apoyo a la infancia. La cuantía del Complemento de Apoyo a la Infancia se entregará por cada hijo menor y dependiendo de la edad. Son las siguientes:

Menores de tres años: 115 euros/mes, llegando a 1.380 euros al año.

Mayores de tres años y menores de seis años: 80,50 euros/mes, llegando a 966 euros al año.

Mayores de seis años y menores de 18 años: 57,50 euros/mes, llegando a 690 euros al año.

«Pueden tener derecho al Complemento de Ayuda para la Infancia las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, que cumplan todos los requisitos necesarios para la concesión del ingreso mínimo vital, excepto los establecidos respecto de los límites máximos sobre ingresos computables, patrimonio neto y test de activos», dice la Seguridad Social sobre los criterios económicos que se tendrán en cuenta para acceder a esta ayuda, que exponemos en el siguiente cuadro.

La Seguridad Social también fija un ejemplo de una situación que es muy habitual en España y son los núcleos familiares formados por dos adultos y dos menores de trees años.

Si no tienen ingresos, podrán recibir el CAPI (115 euros x dos) y el IMV (1.393,84) hasta un total de 1.623,84 euros al mes. En caso de contar con un ingreso de 1.500 euros al mes, no podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital, pero sí el CAPI, que supondrá una ayuda de 230 euros al mes.