Airbus aparta a Lasaga de RRHH tras fracasar las negociaciones para frenar la huelga y le manda a China

Airbus ha apartado a Antonio Lasaga como director de Recursos Humanos en España en medio de las negociaciones con los trabajadores. El resultado de este cambio es que Antonio Lasaga pasará a ocupar la misma posición en China, tras más de 10 años al frente de esta dirección en territorio nacional.

Asimismo, Airbus España ha nombrado a Soledad Muñoz para sustituirle como nueva directora de Recursos Humanos, en pleno conflicto laboral del fabricante en el país, con el horizonte de una posible huelga indefinida desde el 24 de agosto convocada por los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL.

Con amplia trayectoria dentro de la firma europea, Muñoz ostentaba hasta ahora el mismo cargo en Air Power, una de las líneas de negocio de la división de Defense and Space en la multinacional. Es licenciada en la Universidad Autónoma de Madrid, con un Máster de Dirección Estratégica de Recursos Humanos en la Escuela de Organización Industrial.

La gestión de Lasaga

Antonio Lasaga había afrontado el conflicto laboral de Airbus con una estrategia muy distinta a la que había defendido públicamente en numerosas intervenciones. Mientras hace apenas unos meses aseguraba que la relación con los trabajadores debía basarse en el diálogo, la confianza y la cercanía con los equipos, la dirección de la empresa había optado durante la huelga de trabajadores por una política de resistencia ante las movilizaciones sindicales, convencida de que el seguimiento de la huelga acabará perdiendo fuerza con el paso de las semanas.

Según fuentes conocedoras de la situación consultadas por OKDIARIO, la estrategia de Lasaga pasaba por no modificar su posición en la negociación, evitar concesiones relevantes y confiar en el desgaste progresivo de las protestas. El objetivo sería esperar a que el cansancio termine reduciendo la capacidad de movilización de la plantilla.

Se trata de una forma de gestionar los conflictos laborales que recuerda a la etapa de Lasaga en Nissan, donde adquirió protagonismo precisamente por negociar uno de los convenios colectivos más duros de la historia reciente de la fábrica de Barcelona.

Próxima huelga indefinida en Airbus

En cuanto a la nueva convocatoria de huelga en las fábricas de España, Airbus ha contratado al bufete de abogados Baker Mckenzie con el fin de encarrilar las negociaciones con los sindicatos y llegar a un acuerdo para evitar las movilizaciones.

Tras las protestas del mes de julio, lideradas por el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), y el rechazo a un preacuerdo planteado por la empresa, el fabricante decidió acudir a una mediación profesional ante el SIMA para acercar posturas.

Con la nueva convocatoria de huelga indefinida, Airbus ha vuelto a iniciar conversaciones con los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL, aunque éstos no acudieron a la última reunión prevista del 11 de agosto. El próximo encuentro se ha fijado para mañana jueves, 20 de agosto, pero sin saber aún la disposición de los representantes sindicales.