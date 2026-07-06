Airbus confía en que los trabajadores se cansen de la huelga y no negociará con ellos

La huelga de los trabajadores en Airbus ha comenzado el 1 de julio y se espera que se extienda hasta finales de mes, ya que de momento no se está llegando a un acuerdo con la empresa. De hecho, fuentes conocedoras de la situación indican a OKDIARIO que desde Airbus «están esperando a que los trabajadores se cansen de hacer la huelga y que por parte de la compañía no hay ninguna intención de negociar con ellos».

En concreto, en una reunión de Airbus se habría comentado que los trabajadores «están muy bien pagados» y que «son unos privilegiados», así como que se «quejan sin motivos».

La empresa Airbus en esta reunión habría destacado que la huelga es culpa de la «falta de liderazgo de los managers», y que no es el resultado de ninguna reivindicación legítima. En este sentido, las mismas fuentes afirman que «se ha requerido a los managers que paren la iniciativa dentro de sus equipos y atajen el problema».

De igual forma, según las fuentes, desde la cúpula de Airbus «están convencidos de que la huelga se va a desinflar. Reconocen que participaron 3.000 personas el primer día, pero señalan que el jueves ya había muy pocos trabajadores».

Esperan que la huelga vaya a menos

«Esperan que la huelga vaya de más a menos, que vaya perdiendo repercusión, mientras buscan la fatiga de los trabajadores. También están intentando desde la compañía explotar la fractura entre taller y oficina, creando rivalidades», aseguran.

«Consideran que los trabajadores que están ahí fuera de huelga no comparten los valores de Airbus y que los managers deben tomar medidas disciplinarias», resaltan las fuentes, a lo que añaden que «lo que más le preocupa a la compañía es el daño a su imagen».

Las causas de la huelga en Airbus

Los motivos de esta huelga son la modificación del marco de conciliación, a través de la reducción del teletrabajo a un solo día semanal a partir de septiembre, lo que incrementa la presencialidad obligatoria a cuatro días y genera dificultades de aforo e infraestructura en los centros.

Asimismo, también se ha hecho una propuesta salarial insuficiente a los empleados. La causa es que la compañía Airbus ha establecido un incremento salarial del 3% para 2026 y del 2% para 2027, unos porcentajes que no cubren la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores derivada de la evolución del coste de la vida.

Otra de las razones son las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones estivales y el desacuerdo en la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal (IT), objeto de discrepancia jurídica previa.