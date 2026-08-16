Batacazo del PSG de Luis Enrique: pierden la Supercopa de Francia ante el Lens

El PSG de Luis Enrique se ha llevado una gran decepción en la final de la Supercopa de Francia. El Lens consiguió ponerse por delante con un tanto de Florian Thauvin en el minuto 32. Sin embargo, el partido se le puso muy cuesta arriba tras la expulsión de Kyllian Antonio en el 39′, como consecuencia de una entrada sobre Maghnes Akliouche. Pese a ello, el equipo consiguió sostener el marcador hasta el final.

El conjunto parisino no aprovechó la superioridad numérica para imponer su dominio ofensivo, ya que ninguno de sus 21 remates terminó en el fondo de las mallas. Los jugadores fueron perdiendo la paciencia poco a poco, hasta que Nuno Mendes terminó viendo la tarjeta roja en el minuto 87 por un codazo a Michal Skóras.

Luis Enrique ya advirtió que no sería fácil ganar estas finales por la ausencia de varias estrellas. Pese a las bajas, el entrenador consiguió levantar la Supercopa de Europa ante el Aston Villa con un valioso 2-1. Sin embargo, en el duelo ante el Lens, donde tenía más piezas a su disposición, no ha podido llevarse el título.

Jugadores como Ousmane Dembélé o Fabián Ruiz son claves en el esquema del conjunto parisino. Ambos han tenido minutos partiendo desde el banquillo, pero la ausencia del ritmo de competición se ha hecho notar y no han podido ser todo lo determinantes que les hubiera gustado.

El Lens hace historia con su primera Supercopa de Francia

El club ha conseguido levantar su primer Trophée des Champions. Además, el mérito de hacerlo con un jugador menos durante la mayor parte del encuentro le aporta un valor añadido. Ganarle una final al PSG es extremadamente complejo, ya que actualmente se encuentran en uno de los mejores momentos. Ferran Torres ha tenido que ver el partido fuera de la convocatoria, pero espera debutar cuando arranque la Ligue 1.