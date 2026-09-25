Zapatero otorgó a Arabia Saudí «condiciones favorables» para sus inversiones un año antes de de la fecha en la que dice haber recibido las joyas

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero suscribió en 2006 un convenio con Arabia Saudí para «crear condiciones favorables para las inversiones». Apenas un año después, el que fuera líder socialista recibió un obsequio de joyas por parte del entonces rey del país asiático, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, según comunicó al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado investiga al secretario general del PSOE por un delito fiscal y otro de contrabando tras descubrir esas piezas en la caja fuerte del despacho de Zapatero en la madrileña calle de Ferraz.

El 9 de abril de 2006, el entonces ministro de Industria, José Montilla, y Amr A. Al-Dabbagh, gobernador de Saudi Arabian General Investment Authority, firmaron en Riad, capital saudí, un acuerdo «para la promoción y protección recíproca de inversiones».

«Cada parte contratante promoverá en su territorio, en la medida de lo posible, las inversiones de inversores de la otra parte contratante. Cada parte contratante admitirá dichas inversiones de conformidad con sus leyes y reglamentos», subrayaba el documento suscrito entre los dos países.

«Protección y seguridad»

En el documento se subraya la necesidad de que las inversiones de cada uno de los Estados en el otro reciban un «tratamiento justo y equitativo y plena protección y seguridad en todo momento».

En virtud del convenio suscrito entre el Gobierno de Zapatero y Arabia Saudí en 2006, se prohibía la utilización de «medidas arbitrarias o discriminatorias» para obstaculizar la gestión de inversiones en los territorios del otro país.

El acuerdo incluía una cláusula para impedir que las inversiones de España y Arabia Saudí sean «nacionalizadas, expropiadas ni sometidas a medidas de efecto equivalente a la nacionalización o expropiación». Sí que incluye excepciones, que son los casos de «utilidad pública», siempre que sea «de manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva».

El Gobierno de España y el de Arabia Saudí se comprometían a resolver «en la medida de lo posible de forma amistosa» las «controversias relativas a inversiones». Sin embargo, se emplazaba a llevarlo a un tribunal de arbitraje.

Un año después, las joyas

Un año después de la firma de este convenio que fomenta la llegada y recepción de inversiones entre España y Arabia Saudí, Zapatero recibió unas joyas del rey del país asiático, según la propia declaración del ex líder socialista.

El que fuera presidente del Gobierno está siendo investigado por esas alhajas, cuyo valor se ha estimado en 1,3 millones de euros, que fueron encontradas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la caja fuerte del despacho de Zapatero. El juez Calama ve indicios de un delito fiscal y otro de contrabando.

Los expertos tributarios consultados por este periódico señalan que Zapatero podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión por un delito fiscal derivado de no haber declarado a Hacienda las 103 joyas, relojes y pulseras incautadas en la caja fuerte.

Estos expertos aseguran que, aplicando el tipo marginal del IRPF del 45% sobre ese patrimonio no declarado, la cuota que habría dejado de ingresar en Hacienda se situaría del orden de 600.000 euros, el umbral que activa el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública.

La firma del acuerdo tuvo lugar en 2006. Sin embargo, no entró en vigor hasta una década después, en 2016. Entonces, ya estaba en el Gobierno el dirigente del PP Mariano Rajoy.

Obsequio del rey Abdullah

El ex presidente presentó un escrito en el que aseguraba que las piezas forman parte de un «obsequio» del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud. El monarca, según el testimonio del que fuera líder socialista, se las entregó en 2007. Entonces, Zapatero residía en el Palacio de La Moncloa como jefe del Gobierno.