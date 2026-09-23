Zapatero firmó un acuerdo con Arabia Saudí para prevenir «la evasión fiscal» el mismo día que dice que le regalaron las joyas

El Gobierno del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero firmó el 19 de junio de 2007 un convenio con Arabia Saudí para «prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio». Zapatero ha informado este miércoles al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de que precisamente ese mismo día recibió del que fuera rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró en su despacho de la madrileña calle de Ferraz.

El 19 de junio de 2007 se reunieron en Madrid las comitivas de los gobiernos de España y de Arabia Saudí. Miguel Ángel Moratinos, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y Cuyaubé Ibrahim Abdelaziz Al-Assaf, ministro de Finanzas del país asiático, estamparon sendas firmas en ese acuerdo internacional.

El convenio establece de qué modo se deben pagar los «impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción».

El acuerdo fija qué país puede gravar cada tipo de renta, así como los métodos para eliminar la doble imposición. Además, se establece un mecanismo para el intercambio entre autoridades fiscales de información que «pueda resultar de interés» para «la aplicación del Derecho interno relativo a los impuestos de cualquier naturaleza o denominación».

La entrega de estos datos, por ejemplo, para la persecución de la evasión fiscal «se mantendrá en secreto» y «sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos».

Precisamente, Zapatero está siendo investigado por un delito fiscal y otro de contrabando después de que los agentes hallasen joyas valoradas en 1,3 millones de euros durante el registro de su despacho en la calle de Ferraz.

Los expertos tributarios consultados por este periódico señalan que Zapatero podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión por un delito fiscal derivado de no haber declarado a Hacienda las 103 joyas, relojes y pulseras incautadas en la caja fuerte.

Estos expertos aseguran que, aplicando el tipo marginal del IRPF del 45% sobre ese patrimonio no declarado, la cuota que habría dejado de ingresar en Hacienda se situaría del orden de 600.000 euros, el umbral que activa el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública.

Obsequio del rey Abdullah

El ex presidente presentó un escrito en el que aseguraba que las piezas forman parte de un «obsequio» del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud. El monarca, según el testimonio del que fuera líder socialista, se las entregó en 2007. Entonces, Zapatero residía en el Palacio de La Moncloa como jefe del Gobierno.