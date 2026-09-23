Preguntan a Brad Pitt por Makoke y la respuesta deja de piedra a toda España: «No me acuerdo»

Brad Pitt se ha convertido en el foco de la televisión española durante su visita al Festival de Cine de San Sebastián. Un protagonismo que llega tras su inesperada respuesta a una pregunta que provenía de un periodista y que estaba relacionada con la colaboradora de televisión y modelo Makoke. La respuesta del actor estadounidense se resume en una afirmación breve y contundente: «No me acuerdo».

La sucesión de los hechos

El suceso tuvo lugar en San Sebastián cuando el actor acudía a la presentación de la película En el corazón de la bestia. Una película en la que hace su aparición en la Sección Oficial de la 74.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Aunque el momento clave llegaba con una pregunta relacionada con la televisión española y una historia amorosa pasada del actor con la misma, desviando la atención de los presentes.

El reportero Darío del Alcázar, del programa El verano se mueve, aprovechó el encuentro con Brad Pitt para preguntarle directamente si recordaba a Makoke. Una referencia basada en unas declaraciones realizadas por la colaboradora televisiva años atrás, la cual aseguraba que había mantenido un romance fugaz con la estrella de Hollywood. Además, la pregunta parecía sorprender al intérprete, ya que no identificaba a la modelo. El reportero lo volvió a pronunciar de nuevo y Brad Pitt contestó brevemente: «No me acuerdo de ella».

La reacción

La reacción ha generado interés en toda España por el contraste entre la supuesta relación que mantuvieron ambos en el pasado. Además, este hecho se produce en un momento en el que Brad Pitt se encontraba en España presentando su nuevo proyecto cinematográfico. Así que, este episodio inesperado con Makoke ha generado un gran debate, pero realmente la visita del actor ha estado enfocada en la promoción de la película de aventura En el corazón de la bestia, en la que se encuentra dentro del elenco como protagonista de la misma.

La respuesta del actor

La respuesta de Brad Pitt se centra en una clara negación que reaviva una historia que llevaba años formando parte del debate social. El propio actor ha sido el encargado de dar su versión sobre ese recuerdo y la escena no ha tardado en llamar la atención por la espontánea reacción de una de las estrellas más conocidas de Hollywood a una situación que alegaba a un ámbito de su vida privada del pasado.