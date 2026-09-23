Las cabañuelas de Jorge Rey predicen cuándo llegará el invierno y el frío polar: el joven apunta a diciembre

El verano de 2026 se despide en España después de dejar temperaturas extraordinariamente elevadas, y la atención comienza a centrarse en cuándo llegará realmente el frío. Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en las tradicionales cabañuelas, ya ha avanzado su previsión para los próximos meses y apunta a un inicio de otoño todavía suave. Según su pronóstico, el frío más contundente y propio del invierno no llegaría hasta diciembre, momento en el que también podrían aparecer las primeras nevadas importantes. La previsión contrasta en parte con el escenario oficial de la AEMET, que ya contempla un otoño más cálido de lo habitual.

Jorge Rey apunta a diciembre

Jorge Rey señala que el comienzo del otoño estaría marcado por temperaturas relativamente suaves y por una llegada progresiva del cambio de tiempo. Su previsión sitúa el verdadero giro hacia un clima invernal en diciembre, cuando espera una entrada de frío más marcada y condiciones favorables para que la nieve haga acto de presencia.

El joven realiza estas predicciones utilizando las cabañuelas, un método tradicional basado en la observación del tiempo durante determinados días del año. Sus seguidores utilizan estas previsiones como una referencia a largo plazo, aunque no deben confundirse con los pronósticos meteorológicos oficiales ni con una predicción científica.

Un otoño todavía cálido

La previsión de Jorge Rey llega precisamente cuando la AEMET acaba de actualizar sus perspectivas para los próximos meses. La agencia estatal señala que existe una probabilidad del 60-70 % de que septiembre, octubre y noviembre sean más cálidos de lo normal en toda España, frente a un 10 % de probabilidad de que el trimestre resulte más frío.

El escenario también se extiende parcialmente al siguiente periodo. Para octubre, noviembre y diciembre, la AEMET estima una probabilidad del 70 % de temperaturas superiores a las habituales en buena parte del país, frente a un 10 % de que sean inferiores. Estas cifras son probabilidades estacionales y no permiten saber qué tiempo hará en una fecha concreta.

La diferencia entre ambas previsiones también recuerda una cuestión importante, ya que una predicción estacional no puede anticipar con meses de antelación el día exacto en que llegará una ola de frío. Para conocer la evolución real del tiempo, habrá que esperar a que se acerque el momento y consultar las actualizaciones de los modelos meteorológicos y los avisos oficiales. Por ahora, el otoño comienza con una señal cálida clara y el invierno de Jorge Rey queda señalado para diciembre.