Los radiadores se sentirán más calientes este invierno si realizas una tarea de 10 minutos en septiembre

El verano llega a su fin y el ciclo de estaciones entra de lleno en el otoño. Aunque aún las temperaturas se mantienen lo suficientemente altas para ir en manga corta, el invierno se acerca y con ello las bajas temperaturas. Este verano los ventiladores y aires acondicionados han sido grandes aliados para combatir el calor. Con la llegada del frío, se cambiarán por calefactores y radiadores que ayuden a mantener los hogares españoles calientes.

Durante las estaciones de primavera y verano, los radiadores apagados acumulan grandes cantidades de pelusas y polvo entre sus aletas mecánicas. En caso de no retirarse, estos residuos pueden actuar como una barrera aislante que bloquea el paso del calor, obligando a la caldera a trabajar el doble, ralentizando el calentamiento de las habitaciones y disparando el precio de la factura de la luz.

¿Cómo limpiar los radiadores?

Para asegurarnos de limpiar bien los radiadores y evitar un gasto de energía mayor, es necesario limpiar a fondo el polvo acumulado en el interior de los radiadores utilizando un secador de pelo. El chorro de aire a presión que genera el secador es idóneo para poder mover la suciedad en el interior sin debilitar la estructura del radiador.

Para comenzar con la limpieza, se colocará una toalla en la parte inferior del radiador para facilitar el recogido de los residuos limpiados una vez finalizada la tarea. Tras el primer paso, es necesario ajustar el secador con la temperatura más baja y, si es posible, a la velocidad más alta. Utilizar una temperatura elevada dificulta la tarea de limpieza e incluso puede llegar a generar olor a quemado.

La boquilla del secador de pelo deberá dirigirse hacia las rejillas de ventilación superiores y la rejilla de los radiadores para soplar el polvo hacia abajo, llegando los desechos a la toalla acomodada previamente. Una vez finalizada la tarea, se procederá a tirar el polvo que haya quedado en la toalla.