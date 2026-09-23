Los españoles que viven en Suiza lo confirman: «No necesitas hablar el idioma ni tener estudios superiores para acceder a estos trabajos»

Vivir en otro país al que se emigra para poder encontrar un mejor trabajo, con el que ganar más dinero, es algo habitual para muchas personas. En España y en la actualidad, muchos jóvenes apuestan por irse a países como Australia que de hecho, es tema recurrente en redes sociales con varios testimonios virales sobre lo mucho que se puede llegar a ganar, con jornadas eso sí, bastante largas. Pero también se habla de Suiza, aunque aquí tal vez muchos ven en el idioma (francés o alemán) un impedimento. Sin embargo, sí que existen varios trabajos que se pueden hacer en este país y para los que en principio, no piden como requisito el idioma y además, tampoco piden tener estudios superiores.

La cuenta de TikTok @rumbosuiza, centrada en compartir consejos para quienes quieren trabajar y vivir en Suiza, ha sido la que ha desvelado cinco sectores a los que pueden dirigirse quienes todavía no dominan el idioma y no han ido a la universidad, pero han decidido emigrar a este país: cocina, construcción, limpieza, logística y jardinería. «El idioma se aprende sobre la marcha. Lo importante es empezar», asegura la cuenta. Esto no quiere decir que cualquier empresa vaya a contratar a alguien que no pueda comunicarse en la lengua de la zona, pero sí que hay trabajos en los que el idioma puede tener menos peso que en empleos de atención al público.

No necesitas hablar el idioma ni tener estudios superiores para acceder a estos trabajos en Suiza

Uno de los primeros que destaca @rumbosuiza es el trabajo de cocina en hoteles y restaurantes. «No hablas con el cliente. Sigues instrucciones, cocinas y cobras», explica la publicación, que también señala que hay ofertas durante todo el año y que algunas incluyen alojamiento. La construcción es otra de las opciones que propone para quienes tienen experiencia trabajando con las manos. En este caso utiliza una frase bastante gráfica: «El martillo no necesita traductor», y asegura que hay puestos en los que se pueden cobrar más de 5.000 francos suizos . La cifra, eso sí, dependerá del puesto, la experiencia y las condiciones que ofrezca cada empresa.

A estas dos alternativas se suma la limpieza en hoteles y hospitales, un trabajo en el que, según explica, buena parte de las tareas se pueden aprender siguiendo una rutina. También menciona los almacenes y la logística, donde se necesitan trabajadores para preparar pedidos, cargar o descargar mercancías, así como la jardinería y el mantenimiento, especialmente durante los meses de primavera y verano. En todos estos casos es posible encontrar puestos que no requieren una titulación universitaria, aunque los requisitos concretos cambian de una oferta a otra y algunas empresas sí pueden pedir experiencia o cierto nivel del idioma.

¿Es realmente posible trabajar en Suiza sin hablar el idioma?

Suiza tiene cuatro lenguas nacionales y el idioma que se utiliza habitualmente depende del lugar en el que se viva y trabaje. El alemán tiene un gran peso en buena parte del país, mientras que el francés predomina en cantones del oeste como Ginebra, Vaud o Neuchâtel y el italiano es la lengua principal en Tesino. Por eso, saber el idioma de la zona sigue siendo una ventaja importante a la hora de competir por un puesto y desenvolverse después en el trabajo.

Pero eso no impide que puedan encontrarse empleos donde el conocimiento inicial requerido sea reducido. Un puesto de limpieza, cocina, almacén o determinadas tareas de construcción no implica necesariamente el mismo nivel de comunicación que trabajar de cara al público. De ahí el consejo de @rumbosuiza de comenzar por este tipo de sectores y aprender el idioma progresivamente. En cualquier caso, no existe una norma que garantice el acceso a estos trabajos sin conocimientos lingüísticos: será cada empresa la que establezca qué necesita de sus empleados.

Qué necesita un español para trabajar legalmente en Suiza

Para los españoles hay además una cuestión importante que facilita el proceso. España pertenece a la Unión Europea y sus ciudadanos están incluidos en el Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas entre Suiza y la UE. Esto significa que no están sujetos a las mismas restricciones que los trabajadores procedentes de terceros países. Tampoco existe una exigencia general de tener estudios universitarios para acceder al mercado laboral suizo, aunque determinadas profesiones sí requieren titulaciones específicas o el reconocimiento de las obtenidas en España.

Los trámites dependen principalmente del tiempo que vaya a durar el empleo. Para trabajar hasta tres meses dentro de un año natural no es necesario obtener un permiso de residencia, aunque la actividad debe ser comunicada mediante el procedimiento de notificación correspondiente. Si el contrato supera los tres meses, hay que registrarse en el municipio de residencia dentro de los 14 días siguientes a la llegada y antes de empezar a trabajar, presentando la documentación de identidad y la acreditación del empleo.

A partir de ahí, un contrato inferior a un año suele dar acceso al permiso L UE/AELC, mientras que quienes tengan un contrato de al menos un año o indefinido pueden obtener el permiso B UE/AELC. Así que llegar a Suiza sin carrera universitaria o con pocos conocimientos del idioma no cierra automáticamente la puerta al mercado laboral. Los cinco sectores señalados por esta cuenta de TikTok pueden servir para orientar una primera búsqueda, aunque el salario, el alojamiento, la experiencia necesaria y el nivel lingüístico habrá que comprobarlos siempre en cada oferta concreta.