El testimonio del joven español en la minería de Australia que está dando la vuelta a España: «El sueldo de cuatro personas»

El futuro para muchos jóvenes españoles está en las minas de Australia, uno de los motores económicos del país, que es potencia mundial en la extracción de minerales como hierro, carbón, oro, cobre o litio. Empresas del país ofrecen sueldos de hasta 5.000 euros a la semana y esto ha atraído a muchos ciudadanos de nuestro país que se han recorrido el mundo para poder ganarse la vida y volver a España con unos ahorros. Todo ello a pesar de las duras condiciones de trabajo en las minas de Australia.

Es uno de los temas del momento: los jóvenes españoles que narran desde Australia su experiencia trabajando en las minas del país. El Gobierno a la deriva de Pedro Sánchez ha hecho que muchos jóvenes adultos tengan que abandonar el país para ganarse la vida ante las dificultades para acceder a una vivienda o encontrar un salario digno con el que tirar hacia adelante. Esto sí lo ofrece Australia, que ofrece alrededor de 5.000 dólares cada dos semanas o de un mínimo de 70.000 al año por cumplir con funciones que abarcan desde llevar un camión hasta acomodar las habitaciones en las que viven los trabajadores durante los turnos de 14 días.

@dybec, como es conocido, un influencer minero que trabaja en Australia, cuenta con 35 mil seguidores en TikTok, donde se dedica a contar su día a día en una planta minera australiana. Este trabajador español informa que hace turnos de 14 días y descansa una semana. En algunos vídeos informa que suele ganar una media de 500 dólares por día en jornadas que pueden ser de hasta 13 horas. Todos los influencers españoles en las minas dejan claro que se exponen a un trabajo duro, pero el sueldo lo compensa.

Trabajo en las minas de Australia

«Oportunidad de cambiar tu vida con las minas». Este es el titular de uno de los muchos vídeos que ha publicado este español sobre su trabajo en la vidas de Australia. «Es tan fácil aprovechar la oportunidad que te dan las minas de poder cambiar tu vida, tener un futuro mejor, comprarte una casa en menos de un año, tener el dinero suficiente para tener la libertad financiera que mucha gente está buscando», dice en este vídeo.

«En tres o cinco años sales de aquí con la vida resuelta», afirma este trabajador que vuelve a dejar claro que si «dedicas tres años de tu vida a las minas, tienes una casa pagada, coche pagado, un colchón importante…».

En otro de sus vídeos, este trabajador también contabiliza que necesitaría 106 días trabajados en las minas de Australia para poder ganar 30.000 euros, algo que está muy por encima del SMI de España. En este mismo vídeo, desvela que está cobrando 55 dólares la hora y «hay días o semanas que estoy cobrando 512 por día y hay otros que me pagan 494 o así».

También informa que «en las minas de Australia trabajamos 14 días seguidos y descansamos 7″. A unas 13 horas por día» y también relata cómo es un día en la mina, siendo el primero de ellos el más duro, ya que tiene que desplazarse hasta el centro de trabajo, donde los trabajadores tienen salas habilitadas para poder dormir, descansar y vivir durante dos semanas. Después tendrán una de descanso y así sucesivamente mientras desarrollan este trabajo que se denomina Fly-In Fly-Out o FIFO, que consiste en que los trabajadores se desplazan en avión a su puesto de trabajo donde viven durante unas semanas.