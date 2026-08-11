La lluvia aplaza el partido entre Jódar y Fils en Montreal

La lluvia aplazó en la pasada madrugada el partido que iban a disputar Rafa Jódar y Arthur Fils sobre la pista de Montreal con motivo de los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá. El tenista español pudo tomarse un respiro y afrontará este importante partido con un día más de descanso. El duelo se reanudará en la tarde de este martes (sobre las 20:00 horas en España).

Hasta dos aplazamientos sufrió Rafa Jódar la pasada madrugada hasta que de manera definitiva el partido no se pudo jugar sobre la mojada pista de Montreal. El inicio se retrasó por lluvia, luego paró, se secó la pista y, finalmente, jarreó con fuerza, obligando a suspender el encuentro a pesar de los esfuerzos de los operarios por secar el terreno.

De esta manera, los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá entre Jódar y Fils se trasladan a la jornada de hoy martes. El partido comenzará sobre las 20:00 horas en España. Un partido importante para el tenista español, ya que busca alcanzar la primera semifinal de un Masters 1000. El madrileño lo tiene de cara.

Un mal precedente respecto a la lluvia y este aplazamiento es lo que pasó a Jódar antes de la final del último torneo disputado en Washington. El encuentro ante Fritz también se disputó un día más tarde por la lluvia, el madrileño ganó un día de descanso y terminó perdiendo. Ahora la situación es diferente. El español ya sabe lo que es ganar ante Fils, aunque también perder. Llegan a este duelo con 1-1 en el global de enfrentamientos.