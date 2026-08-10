Así queda el cuadro del Masters 1000 de Cincinnati 2026: rivales de Rafa Jódar

El Masters 1000 de Cincinnati se disputa entre el 13 y el 23 de agosto en el Lindner Family Tennis Centre de Ohio. Este será el último torneo antes del inicio del US OPEN, el tercer Grand Slam de la temporada que comenzará a finales de este mes y tendrá su fecha fin de fiesta el próximo 13 de septiembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Masters 1000 de Cincinnati: cuadro de torneos, participantes y rivales de Rafa Jódar.

Mientras Rafa Jódar y Dani Mérida siguen haciendo historia en el Masters 1000 de Montreal, que disputa entre el lunes y martes la eliminatoria de cuartos de final, el próximo Masters 1000 de Cincinnati ya se vislumbra en el horizonte con el sorteo del cuadro del torneo que tendrá lugar este martes 11 de agosto. En el torneo previo al US Open que se disputa en Ohio tampoco estará Jannik Sinner, que se une a la baja de Carlos Alcaraz por lesión.

El ganador de Wimbledon y número 1 del mundo confirmó su renuncia al torneo americano por los problemas que arrastra en la rodilla. «Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati», anunció en las redes sociales. «Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir», informó.

Hace unos días, desde la organización del Masters 1000 de Cincinnati también confirmaron hace unos días la ausencia de Carlos Alcaraz, que sigue de baja por la lesión en el tendón de la corva de la muñeca que arrastra desde el mes de abril. «Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible: le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo en el futuro», afirmaron desde la organización sobre un Carlos Alcaraz que apurará sus opciones para estar en el US Open que se disputa en Nueva York del 23 de agosto al 13 de septiembre.

El cuadro del Masters 1000 de Cincinnati

El Masters 1000 de Cincinnati se disputará entre el 13 de agosto y el 23 de este mes y por ello este martes 11 se celebrará el sorteo del cuadro principal en el que Rafa Jódar y Daniel Mérida conocerán a sus rivales. Dentro del bombo estarán grandes jugadores como Alexander Zverev, Novak Djokovic y Felix Auger-Aliassime. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Flavio Cobolli y Ben Shelton también estarán presentes en el cuadro en esta edición de 2026 que se podrá ver de forma íntegra en Movistar.

Por lo que respecta a las fechas del torneo, serán las siguientes: