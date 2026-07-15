Un nuevo hito para el tenis español: Alcaraz y Jódar formarán equipo en la Laver Cup

Con el calendario tenístico a caballo entre Wimbledon y el US Open y el correspondiente cambio de superficie, ya se conoce el equipo de Europa para la Laver Cup de finales de septiembre. Carlos Alcaraz, cuya forma física para entonces se espera que sea óptima, liderará al equipo de Europa en el que figurará también Rafa Jódar.

España tendrá dos tenistas en el mismo equipo por primera vez en su historia. Ambos forman parte de un equipo completado por Alexander Zverev, Flavio Cobolli y Jakub Mensik, cuyo capitán es Yannick Noah. Mientras que el equipo del resto del mundo estará dirigido por Andre Agassi e integrado por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Alexander Bublik, Ben Shelton, Tommy Paul y Learner Tien. El capitán europeo, el mencionado Noah, celebró la unión de Jódar al equipo español.

«Ha hecho una temporada sorprendente y se ha ganado esta oportunidad. Es uno de los jóvenes talentos de nuestro deporte y ha demostrado que pertenece a los grandes escenarios. Lo que más me gusta es la forma en la que compite. Nos trae energía, fe y hambre al equipo. Estoy ilusionado por darle la bienvenida al grupo», dijo en declaraciones recogidas por la Laver Cup.

El propio Jódar también quiso celebrar. «Es algo único en el tenis y no puedo esperar para ser parte del equipo de Europa. De pequeño veía a tenistas como ellos y soñaba con compartir equipo con ellos algún día. Tener esta oportunidad es algo muy especial. Haré todo lo que pueda para ayudar al equipo de Europa a traer la Laver Cup de vuelta», explicó en declaraciones recogidas por la Laver Cup.

Con su integración al equipo, el calendario de Jódar queda esclarecido para los próximos meses. Disputará el ATP 500 de Washington, los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati y disputará el US Open. Su presencia en la Laver Cup, del 25 al 27 de septiembre en Londres, deja prácticamente descartada su presencia en la eliminatoria de Copa Davis que España disputará contra Chile en Santiago entre el 18 y 20 de septiembre. Dos continentes y dos superficies distintas (en dura la Laver y sobre tierra la Davis). Demasiados inconvenientes.