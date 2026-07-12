Sinner revalida su corona ante un gran Zverev e iguala a Alcaraz en Wimbledon

La imagen en la Centre Court es un déjà vu. Se repite la escena del 2025. Ahí está Jannik Sinner, con los brazos en alto y la sonrisa posada en su imperturbable rostro. Vuelve a levantar el trofeo dorado al cielo de Londres tras imponerse (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) a un Zverev que ha roto definitivamente el cascarón, pero todavía le queda un punto más de cocción. El alemán, que abandonó sus fantasmas cuando conquistó Roland Garros, dio la cara, pero Sinner no bajó el nivel y, en cuanto Zverev pasó del 10 al 9… Fue superado.

Se posa Sinner en una dimensión en la que lleva instalado Alcaraz desde 2024, en la de bicampeón en Wimbledon. El murciano superó a Djokovic en las dos finales que se llevó y claudicó en 2025 ante el propio Sinner. Se aprovecha el italiano de la ausencia del murciano por lesión, cuya recuperación avanza positivamente y los diagnósticos más optimistas le ven en el US Open. Sinner también recorta un Grand Slam a Alcaraz, que tiene siete en su vitrina. US Open 2022 y 2025; Wimbledon 2023 y 2024; Roland Garros 2024 y 2025; y Open de Australia 2026. EL contador de Sinner se queda en cinco. Open de Australia 2024 y 2025; US Open 2024; y Wimbledon 2025 y 2026.

Es Zverev un tenista encorsetado por las circunstancias y las generaciones. Le ha tocado convivir con el Big Three primero -Nadal, Federer y Djokovic- y la irrupción de Alcaraz y Sinner después. Desesperaría a cualquiera. Por eso ha vivido en tensión, porque su tenis ha imaginado unos objetivos que la realidad le ha negado hasta este curso. Había ganado todo tipo de títulos, entre ellos un oro olímpico, pero se le resistía un Grand Slam —había claudicado en las tres finales que ha disputado— y su carrera opositaba a ser la del mejor tenista de la historia sin un gran título en su vitrina. Hasta que se liberó en Roland Garros y redobló la apuesta en Wimbledon. ¿Se ha destapado?

Por momentos la respuesta fue afirmativa. El primer set en su bolsillo y el gesto de Sinner, torcido, invitaba a esa reflexión. Se había mostrado inapelable al servicio y con buena derecha, su punto débil. Claro que Sinner tampoco andaba atrás. Si lo de Zverev era un ejercicio brillante al saque, el italiano redobló la apuesta. Fue una oda al servicio. Y claro, con tales cualidades, al tie break en las dos primeras mangas. El primero se lo quedó Zverev, pero se deshizo en el segundo, que fue para Sinner. Tablas en todo.