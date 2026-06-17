Carlos Alcaraz ya entrena sin prótesis en la muñeca: su regreso, más cerca

Carlos Alcaraz no es la persona más activa del mundo en cuanto a redes sociales se refiere, pero sí que las utiliza cuando quiere enseñar algo a sus seguidores. Y este martes, entre otras cosas, enseñó cómo ya entrena sin la prótesis en su muñeca que le acompaña desde que se lesionó el pasado 14 de abril en la primera ronda del Conde de Godó.

Una lesión que le obligó a renunciar a defender su corona en Roland Garros y que también le impedirá jugar en Wimbledon. Pero el murciano ha dado un paso más en su recuperación y ya es capaz de pelotear sin proteger su mano afectada. Por tanto, el regreso de Alcaraz está más cerca, aunque ahora se dedica a recomponerse tranquilamente y sobre todo a descansar en El Palmar (Murcia).

La temporada de tierra se truncó para Alcaraz con esa dichosa lesión que indirectamente le ha hecho perder algo de forma. El murciano ha podido tomarse un descanso dentro del exigente calendario tenístico y desde luego que golpear con la raqueta sin utilizar una prótesis es un gran paso para regresar a las pistas al máximo nivel. Queda Carlitos para rato.