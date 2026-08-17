Cancelo vuelve agradando: «Le dije a Deco que o venía al Barcelona o no jugaba»

Joao Cancelo ha aterrizado este lunes en Barcelona para cerrar su fichaje por el conjunto blaugrana. El jugador ha llegado al aeropuerto de El Prat, donde ha detallado todo el trabajo que ha tenido que hacer para regresar al club. El lateral se paró brevemente para hablar con la prensa, donde dejó claro que la operación no ha sido sencilla: «Pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se complicó. Bueno, estoy donde quiero estar».

Los futbolistas cada vez muestran menos sus emociones cuando negocian con los equipos. Sin embargo, el portugués fue muy sincero respecto a sus intereses: «Tengo muchas ganas, estuve entrenando a parte hace una semana. No es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Le dije a Deco que o venía aquí o estaba ahí un año sin jugar cobrando mi salario».

✅ Cancelo en Barcelona a su llegada Llega libre “Estamos haciendo un equipazo” “Llevo una semana entrenando” “Estoy donde quiero estar” “Deco sabe o venía aquí o estaba un año sin jugar y a cobrar mi salario” pic.twitter.com/2Mbvp8LHMu — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 17, 2026

Cancelo no quería despedirse de España tras su segunda etapa como cedido en el Barcelona. El jugador explica que ha tenido que trabajar mucho para convencer al Al Hilal: «He podido salir libre. He hecho algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz, y aquí es donde somos felices».

El portugués tendrá su primera oportunidad como futbolista en propiedad del conjunto blaugrana. La filosofía del equipo ha sido determinante en su interés por regresar: «Me gusta mucho este club, y no es algo de ahora, sino de antes. Es un club muy especial, que me identifica mucho con mi fútbol. Estoy aquí para ayudar y esperamos ganar muchos títulos».

Flick tendrá una opción extra en el lateral derecho

El entrenador está confeccionando una plantilla muy amplia de cara a la temporada 2026/27. Con la llegada de Cancelo, tendrá que tomar decisiones respecto al once inicial. Jules Koundé es una de las alternativas principales, pero el ex del Al-Hilal podría quedarse con la titularidad si convence al alemán.