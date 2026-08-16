Cancelo inicia la cuenta atrás para su regreso al Barcelona

Joao Cancelo volverá al Barcelona antes del cierre del mercado de fichajes. El futbolista se ha convertido en el principal objetivo culé, toda vez que el fichaje de Rodri parece haberse estancado. A la espera de rescindir su contrato con el Al Hilal, el futbolista ha iniciado la cuenta atrás para su regreso al club en sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía con la camiseta del Barça y un reloj de arena.

Queda por saber sólo cómo se producirá ese regreso. El futbolista tiene contrato con el Al Hilal hasta el 30 de junio de 2027 y quiere rescindir su vinculación con el conjunto de Arabia Saudí. En caso de que no lo logre, el Barça podría abonar entre 10 y 15 millones de euros por sus servicios.

Sería la tercera etapa del futbolista en el club. El pasado curso llegó cedido en enero, a un club en el que ya había jugado en la temporada 2023-2024, cuando aún jugaba en el Manchester City. Después de esas dos cesiones, esta temporada el club se quedaría con el futbolista en propiedad. A sus 32 años, Cancelo reforzaría una zaga culé que ha quedado en cuadro después de la salida de Araújo al Liverpool.

Hace unas semanas, el futbolista se declaraba en rebeldía para forzar su marcha al Barça. Hace dos semanas no se presentó al entrenamiento del conjunto saudí, cuando estaba citado para incorporarse tras el Mundial. Su ausencia fue un claro mensaje de que quiere jugar en el Barcelona y forzar así su salida.

Al defensor luso le queda un año de contrato con los saudíes, pero desde la Barcelona ya han llamado a su puerta para hacerse con sus servicios. El acuerdo es total. Ya fue una pieza muy importante para Hansi Flick la pasada temporada. El técnico considera que su fichaje a mitad de curso fue un gran acierto y quiere incorporarlo de nuevo a sus filas.

El hecho de que le reste un año de contrato hace más fácil su salida a un precio asequible. De hecho, el jugador estaría forzando para que se acelere la operación. Un fichaje que puede ser cuestión de días, a la espera de que el Al Hilal se decida.