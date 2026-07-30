Cancelo se declara en rebeldía en Arabia para forzar su regreso al Barcelona

Joao Cancelo no se ha presentado a los entrenamientos con su equipo, el Al-Hilal. Estaba previsto que los futbolistas portugueses del conjunto saudí que han estado en el Mundial se incorporaran este miércoles. Sí lo hizo Rúben Neves, pero no el lateral que está esperando a que se cierre su traspaso al FC Barcelona, donde jugó cedido la pasada temporada.

El Al-Hilal mostró en redes sociales imágenes de Rúben Neves a su llegada a la concentración en Austria, incluso de su nuevo fichaje Mohammed Mahzari, pero ni rastro de Cancelo. Al defensor luso le queda un año de contrato con el club saudí, pero desde la Ciudad Condal ya han llamado a su puerta para hacerse con sus servicios.

Fue una pieza muy importante para Hansi Flick la pasada temporada. El técnico considera que su fichaje a mitad de curso fue un gran acierto y quiere incorporarlo de nuevo a sus filas. El hecho de que le reste un año de contrato hace más fácil su salida a un precio asequible. De hecho, el jugador podría estar forzando que se acelere la operación al no haberse incorporado cuando tocaba a los entrenamientos.

Según informa el medio saudí Arriyadiyah.com, Cancelo tenía que haberse incorporado este miércoles a los entrenamientos, pero no lo hizo. Podría entenderse como una manera de forzar su salida. Acorde con esta información, Cancelo podría marcharse por un precio que rondaría los 10 millones de euros. Dicha información asegura que el portugués ya ha hablado con su club y no pondrán trabas a su salida.

De confirmarse, sería su tercera etapa en el Barcelona tras dos cesiones. Flick le considera una pieza clave en su esquema y el cuadro catalán está dispuesto a hacer un esfuerzo por su fichaje. Por el momento no hay nada cerrado y el jugador debería ejercitarse con el Al-Hilal, pero no lo ha hecho a la espera de que se termine de concretar su marcha al Barça.