Javier Urra, psicólogo y colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’, anuncia que padece cáncer

No es ningún secreto que el reconocido psicólogo Javier Urra cuenta con una de las trayectorias más brillantes y envidiables. No solamente destaca su trabajo en el ámbito de la psicología clínica, forense y pedagógica, sino que también es conocido por ser el primer Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid. Por si fuera poco, hay que mencionar que el especialista también se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los rostros más visibles de la pequeña pantalla después de sus diversas apariciones en los platós de los programas de actualidad de nuestro país. Recientemente, ha sido noticia por haber dado a conocer el delicado momento personal que está atravesando: padece cáncer.

El propio Javier Urra se lamentó por no haber podido acudir en los últimos días a Y ahora Sonsoles —programa ahora conocido como Ya es Verano— puesto que fue el día en el que el médico le dio la tan temida noticia. «Me llamasteis ayer, ayer no pude venir porque tuve un diagnóstico de cáncer de pulmón derecho con metástasis en el izquierdo», confesó, dejando a todos los allí presentes y a los espectadores verdaderamente consternados. Y añadió: «Posiblemente en la columna». Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Esto es un poco… se te une».

«Yo después de ser Defensor del Menor, inmediatamente a la semana siguiente, tuve un infarto de miocardio», reconoció. De esta forma, en el madrileño hospital Gregorio Marañón, tuvieron que ponerle «tres stent» y, desde ese momento, ha sufrido otros cinco infartos más. Y fue más allá: «Si me faltaba algo, tengo una hernia inguinal».

A pesar de esta dolorosa noticia, Javier Urra ha tratado de afrontarla de una manera verdaderamente positiva: «Sigo trabajando mucho, soy muy apasionado», reconoció a Pepa Bueno, presentadora de la versión veraniega de Y ahora Sonsoles. Todo ello mientras hizo hincapié en que «a la vida hay que ponerle ganas».

Lejos de que todo quede ahí, el psicólogo aprovechó la ocasión para lanzar una importante reflexión: «Hay muchísimas personas con cáncer, hay muchísimas personas en el centro de parapléjicos de Toledo, hay mucha gente que sufre y hay mucha gente que lo supera, o por lo menos convive con ello; esto es muy importante».

Tras hacer balance de lo vivido como Defensor del Menor, así como en su paso por el hospital, ha querido incidir en que «la vida acaba donde acaba»: «Hay gente que no se enamora por si luego se desenamora», alegando que «lo importante no es la tumba, es la memoria (…) qué has hecho, qué has dejado de hacer… y el último día decir ‘mereció la pena’».