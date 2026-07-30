Guía de restaurantes en Formentera para un verano entre chiringuitos, clásicos y ‘beach clubs’
Formentera en agosto: los restaurantes imprescindibles para comer frente al mar
Dónde comer en Formentera en agosto: arroces, pescado fresco, langosta con huevos fritos...
Agosto en Formentera tiene algo de ritual mediterráneo. La isla se llena de días eternos, playas de agua imposible y mesas que se convierten en el verdadero centro de la vida social cuando cae el sol. Entre clásicos donde siempre hay que volver y nuevas direcciones que se convierten en el secreto mejor guardado de la temporada, la isla despliega una ruta gastronómica tan apetecible como sofisticada. Desde cenas con vistas al atardecer en Migjorn hasta mesas escondidas entre sabinas o restaurantes donde la música y el ambiente importan casi tanto como la carta, estos son los restaurantes de Formentera que triunfan en agosto y que convierten cualquier comida en uno de los mejores recuerdos del verano.
Es Caló
En el pequeño puerto de Es Caló, una de las zonas más auténticas y bonitas de Formentera, Es Caló lleva años siendo uno de los grandes clásicos gastronómicos de la isla. Su gran atractivo está en la ubicación, prácticamente sobre el mar y con vistas a las rocas y aguas turquesas de la zona de La Mola, pero también en una cocina mediterránea muy ligada al producto local y a las recetas tradicionales. Aquí triunfan los pescados frescos del día al horno o a la sal, el bullit de peix con arroz a banda, las paellas y arroces marineros, además de platos muy formenterenses como la ensalada de tomate con peix sec. Entre los entrantes destacan las gambas de la isla, los chipirones a la andaluza o el pulpo a la plancha, mientras que los postres caseros, como la greixonera o las diferentes tartas de queso, son el broche perfecto para una comida que en agosto suele alargarse durante horas.
Es Codol Foradat
En plena playa de Migjorn, una de las zonas más salvajes y espectaculares de Formentera, Es Codol Foradat es ese chiringuito sofisticado al que siempre se quiere volver en agosto. Gestionado por el chef Nandu Jubany desde 2020, el restaurante mezcla el espíritu relajado de la isla con una propuesta gastronómica mucho más cuidada de lo habitual frente al mar. En la carta destacan platos como la coca de cristal con sobrasada y miel, la ensalada payesa, las croquetas de Nandu Jubany, la fritura de pescado, los mejillones con curry tailandés o el arroz negro de sepia con langostinos. Para los más sibaritas, su famosa trilogía de langosta se ha convertido en uno de los imprescindibles del verano en la isla.
Fandango
Tanga
En plena playa de Ses Illetes, dentro de uno de los arenales más exclusivos del Parque Natural de Formentera, Tanga es uno de los restaurantes más veteranos y reconocibles de la isla. La cocina es mediterránea y muy centrada en el producto fresco, con protagonismo del pescado y el marisco: paellas marineras, arroces caldosos, pescados del día a la plancha o al horno, y clásicos como la fritura de pescado o las almejas. También funcionan muy bien sus ensaladas frescas y platos sencillos pensados para compartir en mesa larga de verano.