Agosto en Formentera tiene algo de ritual mediterráneo. La isla se llena de días eternos, playas de agua imposible y mesas que se convierten en el verdadero centro de la vida social cuando cae el sol. Entre clásicos donde siempre hay que volver y nuevas direcciones que se convierten en el secreto mejor guardado de la temporada, la isla despliega una ruta gastronómica tan apetecible como sofisticada. Desde cenas con vistas al atardecer en Migjorn hasta mesas escondidas entre sabinas o restaurantes donde la música y el ambiente importan casi tanto como la carta, estos son los restaurantes de Formentera que triunfan en agosto y que convierten cualquier comida en uno de los mejores recuerdos del verano.

Es Caló

En el pequeño puerto de Es Caló, una de las zonas más auténticas y bonitas de Formentera, Es Caló lleva años siendo uno de los grandes clásicos gastronómicos de la isla. Su gran atractivo está en la ubicación, prácticamente sobre el mar y con vistas a las rocas y aguas turquesas de la zona de La Mola, pero también en una cocina mediterránea muy ligada al producto local y a las recetas tradicionales. Aquí triunfan los pescados frescos del día al horno o a la sal, el bullit de peix con arroz a banda, las paellas y arroces marineros, además de platos muy formenterenses como la ensalada de tomate con peix sec. Entre los entrantes destacan las gambas de la isla, los chipirones a la andaluza o el pulpo a la plancha, mientras que los postres caseros, como la greixonera o las diferentes tartas de queso, son el broche perfecto para una comida que en agosto suele alargarse durante horas.

Es Codol Foradat

En plena playa de Migjorn, una de las zonas más salvajes y espectaculares de Formentera, Es Codol Foradat es ese chiringuito sofisticado al que siempre se quiere volver en agosto. Gestionado por el chef Nandu Jubany desde 2020, el restaurante mezcla el espíritu relajado de la isla con una propuesta gastronómica mucho más cuidada de lo habitual frente al mar. En la carta destacan platos como la coca de cristal con sobrasada y miel, la ensalada payesa, las croquetas de Nandu Jubany, la fritura de pescado, los mejillones con curry tailandés o el arroz negro de sepia con langostinos. Para los más sibaritas, su famosa trilogía de langosta se ha convertido en uno de los imprescindibles del verano en la isla.

Fandango

En primera línea de playa de Es Pujols, Fandango Formenterase ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en la isla gracias a su combinación de ambiente, música y cocina mediterránea con mucho producto local. La brasa es una de las protagonistas de la carta, especialmente en pescados y mariscos, aunque sus arroces también son imprescindibles, desde el meloso de calamar y sobrasada hasta el arroz de chuleta con tuétano. Entre los platos más comentados destacan el bogavante con huevos y patatas fritas, el bullit de peix, las croquetas de chipirones en su tinta o las gambas rojas de Formentera. Beso Beach Formentera En el entorno privilegiado del parque natural de Ses Salines, sobre la playa de Illetes, Beso Beach Formentera es uno de los beach clubs más icónicos, y concurridos, de la isla en agosto. Más que un restaurante, es una experiencia completa que combina gastronomía mediterránea, ambiente festivo y ese «no hay verano sin un beso» que ya es lema. La cocina se basa en producto del mar y recetas sencillas bien ejecutadas, con especial protagonismo de los arroces, como el de bogavante o el arroz negro, además de platos como los mejillones al vapor, el tartar de atún rojo o la ensalada de burrata con tomate de temporada. También son muy demandadas sus sangrías y cócteles, que acompañan largas sobremesas donde la música va subiendo el ritmo a medida que avanza la tarde. Juan y Andrea En pleno corazón de la playa de Ses Illetes, en uno de los arenales más espectaculares de Formentera, Juan y Andrea es ya un auténtico icono gastronómico de la isla. Fundado en 1971 por una pareja de pescadores locales y su mujer, este restaurante mantiene todavía hoy ese espíritu de chiringuito elevado a experiencia gourmet, con mesas literalmente sobre la arena y vistas abiertas a un mar de azul imposible. Su cocina es una oda al producto del mar: pescados fresquísimos del día, mariscos y arroces que van desde la clásica paella de bogavante hasta el arroz caldoso de pescado o la langosta con huevos fritos y patatas, uno de sus platos más emblemáticos. Tiburón En la playa de Ses Illetes, dentro de uno de los entornos más espectaculares del Parque Natural de Formentera, Tiburón es uno de los beach clubs más emblemáticos y animados de la isla. Destacan platos como el tartar de atún con mango y aguacate, el surf & turf, las gambas al ajillo, el vitello tonnato o sus ensaladas frescas para los días de calor. También son muy populares sus cócteles y sangrías, especialmente en las largas sobremesas frente a un mar de aguas turquesas. Es Molí de Sal En la zona de La Savina, muy cerca del puerto y con vistas directas a la bahía, Es Molí de Sal es uno de los restaurantes más emblemáticos de Formentera y una auténtica referencia gastronómica en la isla. Ubicado en un antiguo molino salinero rehabilitado, combina historia, paisaje y cocina mediterránea en un entorno privilegiado que se abre tanto a Ses Illetes como al mar abierto, lo que lo convierte en uno de los lugares más espectaculares para comer o cenar en agosto. Su propuesta se centra en el producto del mar y la cocina tradicional bien ejecutada, con arroces como el de bogavante o el caldoso de pescado, pescados frescos del día, langosta de Formentera, carpaccios, tartares y ensaladas locales como la payesa con peix sec.

Tanga

En plena playa de Ses Illetes, dentro de uno de los arenales más exclusivos del Parque Natural de Formentera, Tanga es uno de los restaurantes más veteranos y reconocibles de la isla. La cocina es mediterránea y muy centrada en el producto fresco, con protagonismo del pescado y el marisco: paellas marineras, arroces caldosos, pescados del día a la plancha o al horno, y clásicos como la fritura de pescado o las almejas. También funcionan muy bien sus ensaladas frescas y platos sencillos pensados para compartir en mesa larga de verano.

Es Cupinà