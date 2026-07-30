Alejandra Rubio se sincera sobre su situación económica: «No nos da para alquilar un piso más grande»

Desde que el pasado mes de marzo anunciara su retirada de la televisión para centrarse en su segundo embarazo, Alejandra Rubio ha mantenido un perfil bajo de cara a los medios. Alejada de cualquier polémica, la hija de Terelu Campos solo ha reaparecido en este periodo de tiempo para promocionar la publicación de su primera novela, Si decido arriesgarme. Sin embargo, su último paso ha dado un giro inesperado. Y es que ha roto su silencio con una entrevista en la que, además de sincerarse sobre esta nueva etapa de su vida, ha hablado sin tapujos sobre la situación económica que atraviesa con su pareja, la cual no es la esperada por muchos.

«La gente piensa que soy rica y es mentira. Ya me gustaría. Si piensa eso, mejor para mí, pero la realidad es que yo no puedo comprar una casa. He ganado dinero, aunque no tanto como podría haber ganado porque he sido muy exigente en las cosas que he hecho y he puesto muchos límites, pero no me da. Si yo no me puedo comprar una casa ni de coña, imagínate mis amigas», comenzaba a decir.

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Alejandra añadía que vivía en un alquiler de dos habitaciones y que eso les suponía un problema ahora que iban a ser padres por segunda vez. «Voy a tener un segundo hijo, más mi pareja, un perro grande y dos gatos. Voy a flipar. Y es que no nos da para alquilar un piso más grande porque los precios son tan abusivos que ni aunque tuviera el dinero los pagaría», contaba.

Aprovechando su entrevista con El Mundo, la nieta de María Teresa Campos se sinceraba como nunca sobre su opinión acerca del problema de la vivienda que acontece en nuestro país. Asegura que es una situación «que le da vergüenza» y que no era normal pagar 3.000€ por un piso de tres habitaciones. Nos están robando y se permite. No lo entiendo. No me voy a meter en jardines, pero es muy fuerte», sentenciaba. Alejandra continuaba señalando que, con los altos precios de los alquileres, la otra alternativa era comprarse un piso, pero su economía tampoco se lo permite. «Me encantaría porque ya soy madre y tengo que mirar a futuro, pero el otro día leí que la edad media a la que un español puede comprar una casa son 47 años. Es de broma», explicaba.

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En cuanto a su vida profesional se refiere, Alejandra ha confesado que no sabe si regresará a la televisión en algún momento. «Por ahora no me ha llamado nadie y, pese a todo lo que se dice, tampoco he llamado a nadie. Es mentira que haya tocado puertas en otras cadenas. Yo no he pedido trabajo a nadie. Igual el día de mañana lo tengo que hacer porque necesito comer y ya no me quiere nadie», comentaba. Su padre, Alejandro Rubio, le ha recomendado que estudie Periodismo, pero es una opción que, después de sopesarla mucho, no quiere llevar a cabo. «Lo conozco bien y ni de coña. Prefiero estudiar Criminología. No sé, pondré copas por la noche como ya he hecho antes. No pasa nada, la vida es así», concluía.