Matilde Mourinho (30 años), hija de José Mourinho: «Mi padre me ha enseñado que se puede ser un líder fuerte sin dejar de ser amable y educado»

Mientras el apellido Mourinho continúa ligado al éxito en los banquillos de todo el mundo, Matilde Mourinho ha decidido construir su propio camino lejos del fútbol.

A sus 30 años, la empresaria portuguesa ha conseguido consolidar una marca de joyería que apuesta por la sostenibilidad y el diseño atemporal, un proyecto que nació en uno de los momentos más complejos para el sector del lujo: la pandemia.

Matilde Jewellery, una firma arriesgada

Lanzar una empresa dedicada a la joyería cuando el mundo atravesaba una crisis sanitaria global parecía, a priori, una apuesta llena de incertidumbre. Sin embargo, Matilde Jewellery logró abrirse camino gracias a una filosofía muy definida desde el primer momento.

La firma nació con la intención de diseñar joyas que acompañaran a quien las lleva durante toda la vida. Lejos de las colecciones marcadas por la temporalidad de la moda, la marca apuesta por piezas de líneas limpias y elegantes, concebidas para convertirse en objetos con valor sentimental y permanecer durante años en el joyero de sus clientes.

Ese planteamiento ha permitido a la empresa construir una comunidad fiel en torno a un concepto cada vez menos habitual dentro del mercado del lujo: la permanencia. En lugar de seguir el ritmo acelerado de las tendencias, la firma ha apostado por un diseño capaz de resistir el paso del tiempo.

Una educación internacional

La trayectoria personal de Matilde Mourinho también explica buena parte de la identidad de su empresa. Criada entre Portugal, Inglaterra, Italia y España, desarrolló desde pequeña una visión abierta e internacional que hoy impregna su manera de entender el diseño y el emprendimiento.

Aunque su apellido está inevitablemente asociado a uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol, ha preferido desarrollar una carrera completamente independiente del deporte, centrando todos sus esfuerzos en crear una marca con mucha personalidad.

En una entrevista publicada por Harper’s Bazaar, reconoce que la influencia de sus padres ha sido determinante tanto en el plano personal como profesional. Entre todas las enseñanzas recibidas, hay una que destaca especialmente.

«He aprendido muchísimo de mis dos padres. Una de las enseñanzas más importantes que me han transmitido es que se puede ser un líder fuerte sin dejar de ser amable y educado. Ambas cosas pueden coexistir perfectamente, aunque a veces lo olvidemos», ha comentado al respecto.

Joyería ética y sostenible

Tras finalizar sus estudios, Matilde Mourinho decidió orientar su carrera hacia el diseño de joyas y crear una firma capaz de hacerse un hueco en el mercado.

Así nació una empresa británica especializada en joyería fina, ética y sostenible, con una clara apuesta por la responsabilidad medioambiental y la transparencia en los procesos de producción.

Uno de los pilares de la marca es el uso exclusivo de oro reciclado de 14 quilates, una decisión que reduce el impacto ambiental asociado a la extracción de nuevos materiales. A ello se suma la utilización de diamantes cultivados éticamente en laboratorio, una alternativa cada vez más presente en la alta joyería por su menor impacto ecológico.

La sostenibilidad también alcanza otros aspectos del negocio, como el empleo de embalajes ecológicos, en línea con una estrategia que busca minimizar la huella ambiental en todas las fases del proceso.

Lejos de entender estas medidas como un elemento diferenciador de marketing, la firma las ha incorporado como parte de su identidad desde el primer día, convencida de que el lujo contemporáneo debe avanzar hacia modelos de producción más responsables.

Calidad y buen diseño

El sector de la joyería es uno de los más competitivos dentro del mercado del lujo, especialmente para firmas de reciente creación. Aun así, Matilde Jewellery ha conseguido hacerse un hueco gracias a una propuesta basada en la calidad y la durabilidad.

Su crecimiento durante estos seis años demuestra que existe un público dispuesto a invertir en piezas alejadas del consumo rápido y pensadas para acompañar distintos momentos de la vida.

Precisamente esa vocación de permanencia es uno de los elementos que más diferencia a la marca, que ha construido una identidad reconocible sin necesidad de seguir cada cambio de tendencia que marca la industria.

La vida personal de Matilde Mourinho

Más allá de su faceta empresarial, Matilde Mourinho también atraviesa una etapa de estabilidad en el ámbito personal.

Tal y como informamos en COOL, la empresaria contrajo matrimonio con Danny Graham en una ceremonia celebrada en Azeitão, en Portugal. La pareja se conoció cuando ella tenía apenas 19 años y desde entonces ha mantenido una relación discreta y alejada de la exposición mediática.

El enlace reunió a más de 300 invitados en la finca propiedad de José Mourinho situada en esta localidad perteneciente al municipio de Setúbal, un enclave conocido por su paisaje, su tradición vinícola y su entorno natural.

La boda fue uno de los acontecimientos más importantes de la temporada y como era de esperar despertó el interés de la prensa internacional. Ahora puede presumir de haber protagonizado un enlace de gran interés y de ser dueña de una firma muy rentable.