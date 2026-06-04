Matilde Mourinho, hija de José Mourinho, la nueva figura clave de la ‘jet set’ europea

Durante años fue conocida por ser la hija de José Mourinho (nuevo entrenador del Real Madrid). Sin embargo, Matilde Mourinho hace tiempo que dejó de ocupar un papel secundario para construir una identidad propia dentro de los círculos más exclusivos de Londres. Diseñadora de joyas, empresaria y habitual de los eventos más selectos de la capital británica, esta semana ha reunido a algunas de las jóvenes aristócratas, herederas e influencers más cotizadas del momento en una exclusiva velada celebrada en The Ivy London, uno de los restaurantes favoritos de la alta sociedad londinense.

El motivo del encuentro era la presentación de Paris/64, una reconocida marca española de bolsos. La cita sirvió también para confirmar algo que desde hace tiempo comentan los círculos de sociedad británicos: Matilde Mourinho se ha convertido en una de las grandes conectores de la nueva generación de mujeres influyentes europeas.

Entre las asistentes al evento destacaba Amelia Windsor, considerada una de las aristócratas más elegantes del Reino Unido y una de las integrantes más mediáticas de la familia real británica. Nieta del duque de Kent, Amelia ha logrado construir una sólida carrera en el mundo de la moda y es una presencia habitual en los eventos más exclusivos de Londres.

Junto a ella se encontraba también Sveva Clavarino, heredera de una de las familias más conocidas de la aristocracia europea contemporánea. Hija del financiero italiano Carlo Clavarino y de la aristócrata española Anna Maria Clavarino, Sveva representa a esa generación cosmopolita que combina tradición familiar, proyección internacional y presencia constante en las principales capitales del lujo.

Pero la lista de invitadas iba mucho más allá de los títulos nobiliarios. Diseñadoras, estilistas, creadoras de contenido y empresarias vinculadas al universo de la moda se dieron cita en una velada donde las conversaciones sobre tendencias, negocios y estilo ocuparon tanto protagonismo como los propios accesorios presentados.

La hija de Mourinho que ha conquistado Londres

A sus 30 años, Matilde Mourinho creció entre Portugal, Inglaterra, Italia y España siguiendo la carrera profesional de su padre, fue precisamente durante los años que la familia residió en Madrid cuando desarrolló una estrecha conexión con la cultura y la artesanía españolas.

Esa relación explica en parte su papel como embajadora de una firma como Paris/64. La marca, fundada por María Alfonso y Chema Pozas, se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos de la nueva moda española gracias a una propuesta basada en la fabricación artesanal, el diseño atemporal y la reivindicación del trabajo realizado en España.

Paris/64 continúa consolidando su expansión internacional. Lo que comenzó como un proyecto emprendedor en Zaragoza ha conseguido abrirse camino en algunos de los mercados más competitivos del mundo gracias a una fórmula que combina artesanía, diseño y producción responsable. Tras conquistar Estados Unidos y reforzar su presencia en Oriente Medio, la firma pone ahora el foco en Reino Unido.