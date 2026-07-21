Mientras el aire acondicionado dispara la factura, Europa descubre una solución que en España nunca hemos dejado de usar: era impensable

A finales de junio, Europa vivió una de las olas de calor más intensas de su historia reciente, con temperaturas récord en varios países, y el centro europeo de monitoreo de mortalidad EuroMOMO estimó un exceso de 14.260 fallecimientos durante la semana del 22 al 28 de junio, la mayoría correspondientes a personas mayores de 64 años. Francia, Alemania y Reino Unido fueron algunos de los países más afectados. En Francia, los días 24 y 25 de junio se registraron temperaturas históricas y más del 40 % del territorio superó los 40 °C, según Meteo France.

En Alemania, el Instituto Robert Koch informó que 6.830 personas murieron por causas asociadas al calor entre enero y comienzos de julio, en su mayoría mayores de 65 años. Además, el país alcanzó un récord de 41,7 °C el 28 de junio, según el Servicio Meteorológico Alemán. En el Reino Unido, la Met Office calculó que unas 2.700 personas fallecieron por el calor entre mayo y junio, concentrándose la mayoría de los casos a finales de junio, cuando las temperaturas superaron los 37 °C en varias zonas del país.

El método ‘español’ para combatir el calor

En Polonia, el periódico Fakt ha publicado un artículo en el que anima a los lectores a seguir el método «español» para refrescar sus casas en verano. «¿Cómo refrescar un piso sin aire acondicionado? Los españoles llevan años haciéndolo, y funciona», dice el titular. «Durante años, en los países del sur de Europa se han utilizado soluciones sencillas para reducir el calor en interiores. Una de ellas es el método español de oscurecer completamente la vivienda durante las horas más calurosas del día», comienza.

Y continúa: «En España, donde las temperaturas veraniegas suelen alcanzar niveles muy altos, los residentes llevan generaciones utilizando soluciones sencillas para reducir el calor en el interior de sus viviendas. Su eficacia reside principalmente en una gestión adecuada de la luz solar y la ventilación». Efectivamente, se refiere a las persianas, que limitan la entrada de la radiación solar.

Mantener las persianas cerradas durante las horas centrales del día ayuda a reducir significativamente la temperatura interior, sobre todo en las ventanas orientadas al sur y al oeste. El objetivo es crear una barrera que evite que el calor del exterior se acumule dentro de casa, una medida especialmente útil en las ciudades, donde el efecto «isla de calor» hace que las temperaturas se mantengan elevadas incluso durante la noche.

Ventilación cruzada

La ventilación sigue siendo una herramienta muy útil para combatir el calor, siempre que se realice cuando la temperatura exterior sea inferior a la del interior. La idea es simple: abrir ventanas situadas en lados opuestos de la vivienda para crear ventilación cruzada. Esta corriente ayuda a expulsar el aire caliente acumulado en paredes, techos y muebles durante el día, permitiendo que la temperatura disminuya uno o dos grados.

En definitiva, los expertos recomiendan combinar tres medidas sencillas durante los meses de verano para combatir las altas temperaturas: mantener las persianas bajadas cuando el sol incide con mayor intensidad, cerrar las ventanas durante las horas centrales del día y aprovechar la noche y las primeras horas de la mañana para ventilar.

Países con aire acondicionado

Países como España, Italia, Grecia, Chipre y buena parte de los Balcanes registran una elevada presencia de aire acondicionado en los hogares, con porcentajes que oscilan entre el 50 % y el 85 %. En contraste, el norte y el noroeste del continente aparecen dominados por el color amarillo. Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Irlanda y los países escandinavos presentan una penetración inferior al 20 %.

En España, según datos de Idealista, en 2024 el 41 % de las viviendas españolas disponía de aire acondicionado, aunque la implantación varía considerablemente según la ciudad. Sevilla encabeza la clasificación, con un 75 % de hogares equipados, seguida de Córdoba (70 %), Valencia y Jaén, ambas con un 66 %. En el extremo opuesto se sitúan ciudades como Burgos, Lugo, Oviedo, Soria y Santander, donde la presencia de estos sistemas no alcanza el 1 %.

«Estamos básicamente viviendo la crisis climática en este momento. El infierno de la semana pasada fue probablemente el inicio de la fiesta del verano. No se descarta que sea un tema que se discuta a nivel europeo y tomaremos las medidas que nos lo indiquen nuestros Estados miembros», comentó la portavoz de la Comisión Europea de Medio Ambiente, Clima y Energía, Anna-Kaisa Itkonen.

Finalmente, los expertos insisten en que el reto no pasa únicamente por construir viviendas nuevas mejor preparadas para el calor. Se calcula que alrededor del 90 % de los edificios que seguirán en uso en 2050 ya forman parte del parque inmobiliario actual, por lo que es fundamental pensar en la adaptación de estas viviendas para hacer frente al aumento de las temperaturas. Además, numerosos expertos consideran que las administraciones públicas deberían trabajar en la ampliación de de refugios climáticos, habilitando espacios como bibliotecas, parques, piscinas, edificios públicos o incluso iglesias para que la población pueda resguardarse del calor extremo.