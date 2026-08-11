Los bomberos coinciden: «Antes de irte de vacaciones es importante comprobar que este electrodoméstico está desenchufado»

Llega el verano y tenemos todo listo desde hace semanas para irnos de vacaciones. Hemos pedido los días de vacaciones, tenemos las maletas hechas, los hoteles y vuelos comprados e incluso dejamos las llaves a nuestro vecino para regarnos las plantas o lo que pueda pasar. Pero hay una cosa, un electrodoméstico que, dejándolo enchufado, incrementa drásticamente la probabilidad de incendio durante nuestra ausencia.

La tostadora ha sido catalogada como el electrodoméstico que más riesgo de incendio provoca, según los bomberos. No es el único electrodoméstico; las estufas, radiadores eléctricos, las secadoras de ropa y las lavadoras también se encuentran en lo más alto de la lista de las estadísticas de siniestros por fallos eléctricos o sobrecalentamiento.

¿Por qué la tostadora?

La tostadora es el electrodoméstico que más incendios provoca en la cocina debido a la acumulación de migas que caen en su base cuando la utilizamos. Estas migas se deshidratan con el uso continuado y entran en combustión fácilmente al entrar en contacto con las resistencias de alta temperatura.

Los bomberos lo han comparado con una estufa expuesta. Su funcionamiento interno se basa en resistencias desnudas que generan calor extremo de forma directa. Por esta causa, recomiendan las autoridades de forma estricta desenchufarlo, ya no sólo en caso de irnos de vacaciones, sino cuando no lo estemos empleando.

Otros electrodomésticos que tenemos que vigilar