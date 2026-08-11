Miles de personas viajarán a este pueblo de Madrid para ver el eclipse total: quedará a oscuras durante 1 minuto y 29 segundos

España ya se prepara para ver el eclipse solar del que se habla desde hace meses. Mañana miércoles cuando llegue el atardecer muchos serán los que se dispongan a ser testigos de un eclipse que en el caso de Madrid tiene varios puntos desde dónde verlo bien, aunque destaca de forma especial, un pueblo de apenas 90 habitantes al que se desplazarán miles de personas ya que allí será donde el eclipse se va a poder ver durante 1 minuto y 29 segundos.

La Comunidad de Madrid ha preparado un dispositivo especial para poder ver bien el eclipse, con más de 50 puntos de observación, un buen número de municipios desde dónde verlo mejor, gafas que se han regalado durante estos días o refuerzo del transporte público, pero si deseas ver el eclipse de sol durante todo el tiempo posible el pueblo de Somosierra se convierte en la mejor opción de todas. Otros pueblos también podrán ser testigos del eclipse durante más de un minuto, pero es en este municipio al norte donde el evento será mucho más espectacular precisamente por su duración.

Miles de personas viajarán a este pueblo de Madrid para ver el eclipse total

Más de cien años han pasado desde la última vez que pudo verse un eclipse total de Sol desde la Península, de modo que nadie quiere perderse lo que sucederá mañana 12 agosto, con un fenómeno que recorrerá España de oeste a este y dejará imágenes difíciles de repetir. Y en el caso concreto de Madrid, una parte entrará en la franja de totalidad, la zona exacta en la que la Luna llegará a tapar por completo el disco solar. Fuera de ella, por pequeña que sea la distancia, el eclipse se verá únicamente de forma parcial.

La hora a la que sucederá obliga a elegir con cuidado el lugar desde el que se observará. El Sol estará muy bajo, cerca ya de desaparecer por el horizonte, de modo que una montaña, un edificio o una hilera de árboles pueden arruinar la vista en el momento decisivo y el caso de Somosierra es sin duda especial ya que reúne las mejores condiciones de toda la región. En este pequeño municipio, situado a unos 100 kilómetros de Madrid, la totalidad durará un minuto y 29 segundos, más que en ningún otro punto de la Comunidad.

A qué hora se verá el eclipse en Somosierra

La fase parcial comenzará a las 19:35 ya partir de entonces, la Luna irá avanzando lentamente sobre el Sol, aunque durante buena parte del proceso el paisaje conservará una apariencia relativamente normal. El cambio más llamativo llegará alrededor de las 20:31, cuando se produzca el máximo y el disco solar quede completamente oculto durante un minuto y 29 segundos.Ç

En ese pequeño intervalo de tiempo la luz directa desparecerá, el cielo tendrá un color mucho más oscuro y con nuestras gafas homologadas, podremos ser testigos de la corona solar alrededor de la silueta de la Luna. Se trata de la capa más externa de la atmósfera del Sol, habitualmente invisible debido al intenso brillo de su superficie. Es posible que notemos además como la temperatura también baje un poco y se dice que algunos animales podrían cambiar de comportamiento al hacerse de noche de repente, y en pleno atardecer.

Otros pueblos de Madrid donde ver también el eclipse

Somosierra encabeza la lista, pero lo cierto es que no será el único lugar de Madrid desde el que podrá verse el eclipse total. En Prádena del Rincón, la oscuridad se mantendrá durante un minuto y 25 segundos. Braojos y Piñuécar-Gandullas tendrán un minuto y 22 segundos, mientras que en Berzosa del Lozoya, La Serna del Monte y Gascones se alcanzará un minuto y 21.

Buitrago del Lozoya y Villavieja del Lozoya contarán con un minuto y 19 segundos. Algo más corta será la totalidad en Garganta de los Montes, donde durará un minuto y 13; en Lozoya se mantendrá un minuto y 12, y en La Cabrera y Canencia llegará a un minuto y 11. El Molar conservará todavía un minuto y un segundo de oscuridad completa.

Y luego hay otros municipios que serán testigos del eclipse pero durante menos de un minuto. En Soto del Real y San Agustín del Guadalix será de 53 segundos; en Colmenar Viejo, de 41; en Tres Cantos y Navacerrada, de 36, y en San Sebastián de los Reyes, de 31. Hoyo de Manzanares quedará prácticamente en el límite y únicamente contará con 19 segundos de totalidad.

Cómo llegar a Somosierra y evitar los problemas de tráfico

El recorrido habitual desde Madrid se realiza por la A-1 en dirección a Burgos. Al llegar a la salida 91 hay que incorporarse a la antigua carretera de Irún y continuar hasta Somosierra. En condiciones normales, el viaje ronda una hora, pero mañana pueden formarse retenciones y aplicarse restricciones en los accesos si la afluencia supera la capacidad del municipio.

La alternativa en transporte público es la línea 191 de autobús interurbano, que sale del intercambiador de Plaza de Castilla. Conviene consultar los horarios antes de viajar, sobre todo los servicios de regreso después del eclipse. Quienes acudan en coche deberían prever que el aparcamiento será limitado y evitar detenerse en arcenes o espacios que dificulten el paso de vehículos de emergencia.

Las gafas de eclipse son obligatorias durante la fase parcial

Por último no olvidemos que mirar al Sol sin protección puede causar lesiones oculares graves e irreversibles, aunque no se sienta dolor en ese momento. Las gafas utilizadas deben cumplir la norma ISO 12312-2:2015 y contar con un marcado CE auténtico. Las gafas de sol corrientes, por oscuras que sean, no sirven. Tampoco protegen las radiografías, los cristales ahumados ni otros métodos caseros. Además, la protección deberá mantenerse desde el comienzo del eclipse hasta que el Sol quede oculto por completo. En Somosierra podrá retirarse únicamente durante el minuto y 29 segundos de totalidad. En cuanto reaparezca el primer destello será necesario colocársela otra vez. Y quienes observen el fenómeno desde una zona de eclipse parcial no podrán quitarse las gafas en ningún momento.