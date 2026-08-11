Las cinco cosas imprescindibles para ver el eclipse solar en Madrid

Madrid vivirá este miércoles 12 de agosto de 2026 una cita astronómica histórica. El esperado eclipse solar sumirá la región en una penumbra poco habitual al caer la tarde, alcanzando un grado de ocultación del 99,9% en la capital a las 20:32 horas y rozando la totalidad completa en los municipios del norte de la comunidad. Se trata del evento de estas características más importante visible desde la península ibérica en más de un siglo.

Para que la experiencia sea un éxito absoluto y se desarrolle con total seguridad, conviene planificar los detalles con antelación. A continuación, repasamos los cinco elementos y recomendaciones fundamentales que no pueden faltar en tu equipamiento para disfrutar al máximo del fenómeno en el cielo madrileño.

1. Gafas de eclipse con homologación internacional ISO 12312-2

Es el requisito más importante e irrenunciable de la jornada. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada provoca quemaduras térmicas y fotorreceptoras en la retina en cuestión de segundos, lesiones que resultan indoloras en el momento pero irreversibles a largo plazo.

Qué debes usar : Exclusivamente gafas diseñadas de forma específica para la observación solar que cuenten con el sello de certificación oficial ISO 12312-2.

: Exclusivamente gafas diseñadas de forma específica para la observación solar que cuenten con el sello de certificación oficial ISO 12312-2. Lo que nunca debes usar : Gafas de sol convencionales (por oscuras que sean), cristales ahumados, radiografías, plásticos negros ni filtros caseros. Ninguno de estos materiales frena la radiación infrarroja y ultravioleta.

: Gafas de sol convencionales (por oscuras que sean), cristales ahumados, radiografías, plásticos negros ni filtros caseros. Ninguno de estos materiales frena la radiación infrarroja y ultravioleta. Puntos de reparto: La Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos de la región distribuirán unidades gratuitas en más de cincuenta puntos de observación habilitados.

2. Ubicación con horizonte oeste completamente limpio

El momento cumbre del eclipse se producirá a las 20:32 horas, cuando el Sol se encuentre a tan solo 7,2 grados de altura sobre el horizonte, apenas unos minutos antes del ocaso. Esto significa que cualquier edificio alto, arboleda densa o elevación montañosa situada al oeste puede tapar por completo la visibilidad del astro rey en la fase crítica.

Dentro de la ciudad : Apuesta por praderas abiertas como el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, miradores elevados como el Cerro del Tío Pío en Vallecas o el Templo de Debod.

: Apuesta por praderas abiertas como el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, miradores elevados como el Cerro del Tío Pío en Vallecas o el Templo de Debod. Si te desplazas al norte: En municipios como Buitrago del Lozoya, La Cabrera, Torrelaguna o el Puerto de Navacerrada la Luna tapará el Sol al 100%, pero sigue siendo indispensable buscar un lugar despejado en dirección noroeste.

3. Filtros solares para cámaras, móviles y prismáticos

Uno de los errores más frecuentes entre los aficionados a la fotografía es intentar retratar el eclipse utilizando el teléfono móvil, una cámara réflex o unos prismáticos sin la protección técnica adecuada. La lente del dispositivo concentra los rayos solares actuando como una lupa, lo que destruye el sensor interno del equipo al instante y puede causar quemaduras oculares si se mira a través del visor óptico.

Para el smartphone : Coloca una lámina o filtro solar homologado delante de las lentes de la cámara antes de encuadrar el Sol.

: Coloca una lámina o filtro solar homologado delante de las lentes de la cámara antes de encuadrar el Sol. Para cámaras y telescopios: Utiliza filtros de apertura frontal de tipo ND100000 (o láminas Baader) ajustados al diámetro de la lente. Queda prohibido usar gafas de eclipse puestas mientras se mira por el ocular de un telescopio o prismático no filtrado.

4. Ropa ligera y kit de hidratación frente al calor

Aunque la temperatura sufrirá un bajón drástico de entre 3 y 5 grados durante los minutos centrales de la ocultación, el proceso completo del eclipse se extenderá desde las 19:36 hasta pasadas las 21:00 horas. En pleno mes de agosto en Madrid, las temperaturas previas al atardecer superarán con frecuencia los 35 °C.

Lleva suficiente agua fresca, crema de protección solar para las horas previas y gorra o sombrero mientras esperas el inicio de la parcialidad.

Si acudes a parques o zonas de campo como la Casa de Campo o el monte de El Pardo, no olvides llevar una manta o silla plegable para esperar cómodamente la fase máxima sentado sobre el césped.

5. Planificación de movilidad y llegada con antelación

Las autoridades de tráfico y emergencias han previsto una afluencia masiva de personas en los puntos de observación públicos y en las carreteras de salida hacia el norte de la región (especialmente en las autovías A-1 y A-6).