Las Fiestas de la Paloma 2026 cierran el verano castizo en La Latina

El broche de oro a la trilogía de verbenas veraniegas del distrito Centro de Madrid llega con su cita más multitudinaria y arraigada. Del 12 al 15 de agosto de 2026, las Fiestas de la Paloma volverán a transformar el barrio de La Latina en un escenario de chulapos, limonada, farolillos y música al aire libre. La plaza de la Paja, la plaza de las Vistillas y el entorno de la parroquia de la Virgen de la Paloma serán los puntos neurálgicos de un programa repleto de actuaciones gratuitas, tradiciones populares y actividades pensadas para todas las edades.

Durante cuatro jornadas intensas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo que combina la devoción religiosa hacia la patrona oficiosa de la capital con espectáculos musicales de primer nivel, concursos de trajes tradicionales y verbenas que se alargarán hasta altas horas de la madrugada.

Concursos tradicionales y el arranque en Las Vistillas y Plaza de la Paja

Las celebraciones arrancarán el miércoles 12 de agosto con una jornada muy volcada en el folclore madrileño, los talleres infantiles y el inicio de las actuaciones en los escenarios principales.

12:30 a 14:30 h: Taller infantil de abanicos y mantones de papel organizado por comerciantes locales (Calle de la Fe).

19:00 a 20:30 h: Concurso de chulapos y chulapas infantiles y de adultos (Plaza de la Paja).

20:00 h: Espectáculo de animación infantil «Títeres de la Paloma» (Plaza de las Vistillas).

21:00 h: Recital castizo de zarzuela y chotis a cargo de la Agrupación El Orgullo de Madrid (Plaza de la Paja).

22:00 h: Concierto estelar del grupo Kiko Veneno (Plaza de las Vistillas).

23:30 a 02:00 h: Sesión de música bailable con DJ Guacamayo Tropical (Plaza de las Vistillas).

El jueves 13 de agosto continuará la actividad festiva apostando por la gastronomía popular, los homenajes a la música española y el pop independiente en el escenario de Las Vistillas.

13:00 a 15:00 h: Degustación de paella popular y limonada organizada por la junta de distrito (Plaza de la Paja).

19:30 h: Certamen de pasodobles y Concurso de Chotis para parejas (Plaza de la Paja).

20:00 h: Actuación de magia y circo familiar (Plaza de las Vistillas).

21:30 h: Concierto tributo a Hombres G a cargo de la banda Aconsecuencia (Plaza de la Paja).

22:00 h: Actuación estelar de la banda de indie pop Cariño (Plaza de las Vistillas).

23:30 a 02:00 h: Fin de fiesta nocturno con la sesión de DJ Adrian LeFreak (Plaza de las Vistillas).

La Gran Verbena del viernes y el esperado concierto de Rosario

El viernes 14 de agosto, víspera del día grande, La Latina vivirá una de sus noches más multitudinarias con una oferta musical diversa que abarca desde la rumba hasta el flamenco fusión.

12:30 a 14:30 h: Taller familiar de pintura de azulejos castizos (Calle de Argumosa).

19:00 a 21:00 h: Juegos populares y gimcana para niños y jóvenes (Plaza de la Paja).

20:30 h: Actuación castiza de la cantaora María de la Hiedra (Plaza de la Paja).

21:30 h: Concierto de rumba catalana con el grupo Sabor de Gràcia (Plaza de la Paja).

22:30 h: Actuación estelar de Rosario Flores en el escenario principal (Plaza de las Vistillas).

00:00 a 02:30 h: Gran Verbena de La Paloma amenizada por la Orquesta Panorama (Plaza de las Vistillas).

La bajada del cuadro de la Virgen y los fuegos de clausura

El sábado 15 de agosto se celebrará el día festivo de la Virgen de la Paloma. El programa combinará la emoción de los actos solemnes protagonizados por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid con las últimas actuaciones de la temporada estival.

12:30 h: Misa solemne en honor a la Virgen de la Paloma (Iglesia de la Virgen de la Paloma, calle de la Paloma, 19).

14:00 h: Tradicional y emotivo acto de bajada del cuadro de la Virgen a cargo de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid (Iglesia de la Paloma).

20:00 h: Solemne Procesión de la Virgen de la Paloma recorriendo las calles del barrio de La Latina (Salida desde la calle de la Paloma).

20:30 h: Reparto de limonada y claveles a los asistentes (Calle de Isabel Telo).

21:30 h: Actuación de copla y canción española con la voz de Eva María (Plaza de la Paja).

22:00 h: Concierto estelar de clausura a cargo de la banda La La Love You (Plaza de las Vistillas).

23:30 a 01:30 h: Sesión final de música con DJ Zayas (Plaza de las Vistillas).

00:00 h: Espectáculo de Fuegos Artificiales para despedir las fiestas (Jardines de las Vistillas).

Te dejamos también una exposición en el Museo del Prado para refugiarte del calor madrileño.