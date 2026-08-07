El Barcelona cancela su amistoso en Marruecos por la invasión de Ceuta

El Barcelona ha comunicado en las últimas horas que el amistoso que iba a disputar en Marruecos el próximo 15 de agosto ha quedado cancelado por el «contexto de incertidumbre actual». La invasión de miles de marroquíes en Ceuta retrasó el anuncio oficial la semana pasada y la crisis con este conflicto ha cancelado de manera definitiva el partido.

Tras la Junta Directiva de la semana pasada, el Barcelona había avanzado su intención de jugar en Tánger contra un equipo local, perfilando la puesta a punto del equipo de Hansi Flick. Sin embargo, la crisis y la tensión desatada en la frontera entre Marruecos y Ceuta ha llevado al conjunto catalán a no seguir con el amistoso.

«El FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto», explicó la entidad catalana en un comunicado oficial emitido en la noche del pasado jueves. El Barça no se la ha querido jugar en un «contexto de incertidumbre» donde entienden que lo mejor es no ir a jugar en Marruecos.

El pasado 31 de agosto se iba a anunciar este amistoso en Marruecos por parte del Barcelona, pero dicho anuncio se paró por la invasión en Ceuta. Todo estaba acordado para disputar este partido. Pero una semana después, la situación no es idílica entre España y el país africano, por lo que la decisión ha pegado un giro radical hasta el punto de suspender este encuentro que, al fin y al cabo, es un duelo amistoso.

Por lo tanto, después de su stage en Inglaterra, el Barcelona disputará como próxima prueba un triangular en Udine (Italia) este sábado 8 de agosto contra Udinese y Nottingham Forest. El equipo blaugrana prepara ahora otro amistoso el 16 de agosto en Basilea para suplir al cancelado en suelo marroquí.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto.

Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido.