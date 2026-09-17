De la Fuente protege a sus campeones con un problema en el lateral derecho

Luis de la Fuente ofrecerá este viernes, a las 11:30 horas, su primera convocatoria después de conquistar el Mundial. Será una lista histórica, la primera de la España de las dos estrellas, pero no habrá ninguna revolución. El seleccionador seguirá confiando en el grueso del equipo campeón e introducirá únicamente los retoques obligados por las lesiones, la retirada de Marcos Llorente y el estado físico de algunos internacionales.

La intención de De la Fuente es mantener la columna vertebral que llevó a España hasta el título. Unai Simón y David Raya continuarán en la portería; Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena sostendrán el centro del campo; mientras que Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal seguirán siendo las principales referencias ofensivas.

No estarán todos los campeones, pero sí la inmensa mayoría. Joan García será baja por su lesión de rodilla y Leo Román aparece como principal candidato para ocupar la tercera plaza de la portería. Borja Iglesias tampoco llegará en condiciones, abriendo una vacante en el ataque por la que compiten Carlos Espí, Gonzalo García, Roberto Fernández y Sergio Camello.

El rompecabezas del lateral derecho

El gran problema aparece en el costado derecho de la defensa. Marcos Llorente anunció su retirada de la Selección después del Mundial y Pedro Porro continúa en el dique seco por sus problemas físicos. De la Fuente pierde de golpe a dos de sus principales alternativas y deberá reconstruir completamente la posición.

Marc Pubill parte como favorito. El lateral ya formó parte del equipo campeón del mundo y cuenta con la confianza del seleccionador. Su potencia, su capacidad para recorrer toda la banda y su experiencia dentro del grupo le colocan en una posición privilegiada para ser titular en el estreno contra Inglaterra.

La principal duda está en quién le acompañará. Iván Fresneda se ha ganado una oportunidad gracias a su gran comienzo de temporada en el Sporting de Portugal. Es un lateral derecho puro, joven y con recorrido, por lo que aparece como una de las posibles novedades de la convocatoria.

De la Fuente también puede apostar por la polivalencia de Eric García, capaz de actuar como central y lateral, o recuperar a Óscar Mingueza. Ambas alternativas permitirían al seleccionador contar con futbolistas preparados para ocupar varias posiciones. La solución más probable pasa por llevar a Pubill como especialista y acompañarle de un comodín, aunque Fresneda ha ganado fuerza durante los últimos días.

Huijsen recuperará su sitio

La otra novedad importante estará en el centro de la defensa. Dean Huijsen, que se quedó fuera de la convocatoria definitiva para el Mundial, tiene muchas opciones de regresar. El central del Real Madrid ha comenzado bien la temporada, es importante para José Mourinho y parte con ventaja para recuperar su sitio en España.

Su capacidad para iniciar el juego, romper líneas mediante el pase y defender con muchos metros a la espalda encaja en el modelo de Luis de la Fuente. Su regreso también devolvería al Real Madrid a una convocatoria de la selección española después de quedarse sin representantes en el Mundial.

Una vacante en el ataque

La ausencia de Borja Iglesias abre la puerta a un delantero. Carlos Espí espera la llamada después de marcar los goles de la victoria del Real Madrid contra el Espanyol y el Elche. El valenciano ya estuvo en la prelista mundialista y ofrece un perfil diferente: centímetros, juego aéreo, capacidad para fijar centrales y efectividad saliendo desde el banquillo.

Gonzalo García, Roberto Fernández y Sergio Camello también tienen opciones. De la Fuente deberá decidir entre premiar el impacto de Espí, la irrupción de Gonzalo, la eficacia de Roberto o la continuidad de Camello.

España afrontará cuatro partidos de la Liga de Naciones en apenas diez días: Inglaterra en Wembley, Croacia en Sevilla, República Checa en Oviedo y nuevamente Croacia en Split. Un calendario exigente para el que De la Fuente apostará por lo conocido. Los campeones seguirán mandando y las novedades llegarán, principalmente, para cubrir las bajas.