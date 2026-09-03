Luis de la Fuente: «Los políticos deben estar con Ceuta a la altura de lo que demanda el país»

Luis de la Fuente hizo feliz a todo un país el pasado 19 de julio. Mes y medio después de conquistar el segundo Mundial de la historia de España en Nueva Jersey, el seleccionador todavía trata de asimilar la dimensión de lo conseguido. Este jueves visitó la redacción de OKDIARIO acompañado de Aitor Karanka, Javier López Vallejo y la Copa del Mundo, donde fue recibido entre aplausos y algún «¡Viva España!».

El campeón del mundo atendió a OKDIARIO antes de poner rumbo a Ceuta, una tierra con la que mantiene una vinculación especial y a la que quiso mandar un mensaje cargado de sentimiento: «Ceuta somos todos. Ceuta y los ceutíes, lo primero como español». De la Fuente habla también del Mundial, Messi, Lamine Yamal, el Balón de Oro, Carlos Espí y el sueño de 2030.

PREGUNTA: Luis, ha pasado mes y medio de lo que ocurrió el 19 de julio en Nueva Jersey. ¿Se lo sigue creyendo?

RESPUESTA: Pues es que pasa el tiempo rapidísimo y, aunque uno trata de asimilarlo, no es consciente. No soy consciente todavía de la auténtica dimensión de lo conseguido, porque cada día me sorprende ver la reacción de la gente. Parece que fue ayer cuando jugamos la final. Y eso me hace sentir la importancia, la grandeza y lo que ha significado para todo un país la consecución de este logro.

P: Me tiene que contar eso que dijo después de la final de que «estaba escrito».

R: (Risas) Bueno, ya sabe que es de nuestro común amigo y gran amigo Antonio Muelas. Los dos compartimos nuestra creencia, nuestra fe, y siempre me decía: «Tranquilo, Luis, está escrito, está escrito». Yo, en mi convicción de fe, de confianza, sabía que era muy difícil, pero a la vez también confiaba en que teníamos potencial para conseguirlo. Y él siempre me decía: «Tranquilo, que está escrito». Es un poco en esa línea, un mensaje de calma, tranquilidad y seguridad que nos transmitíamos el uno al otro.

P: Fueron 52 días de concentración, con momentos buenos y malos. ¿Con cuál se queda?

R: Así, rápidamente, me quedo con el pitido final y la certeza de ser campeones del mundo. Creo que es ese momento en el que echas una rápida vista atrás y ves todo lo que costaba. Nos costó llegar hasta allí: 52 días de concentración sin un solo problema, una convivencia extraordinaria. Hay que poner en valor la importancia del recorrido, que yo siempre digo que es casi más importante que el logro conseguido, y de la manera que se consiguió. Me quedo con ese momento en el que dije que debe ser algo muy cercano a la felicidad, porque te sientes pleno y muy satisfecho. Sobre todo, ver a la gente feliz es lo que más felicidad me produce a mí.

P: ¿Quién le dijo aquello de «¿qué nos queda por ganar, míster»?

R: Algunos de los jugadores. Estaban Unai Simón, Mikel Merino, Rodri… Son jugadores con los que empezamos en aquel Europeo sub-19. También Oyarzabal, Fabián… Nos juntábamos y estábamos tremendamente emocionados y siendo conscientes de que habíamos cerrado una parte del círculo. Yo creo que todavía nos quedan por hacer cosas muy importantes. Me dijeron: «Míster, ¿qué nos queda por ganar?». Y dije: «Pues mira, de momento, a Inglaterra en el próximo partido». Rápidamente les puse en su sitio.

P: Usted quiere y admira este país. ¿Es consciente de la alegría que le han dado a España?

R: Me estoy dando cuenta ahora. Nosotros, ya sabe, vivíamos allí en una burbuja. Nos llegaban informaciones de España, de cómo se estaba viviendo en las calles, en los pueblos, en las plazas, con las pantallas gigantes, toda España volcada con nosotros. Pero esa información va llegando a cuentagotas. Ahora me estoy dando cuenta poco a poco. Por eso decía que todavía no soy consciente de la dimensión que tiene, porque allá donde voy la gente sigue demostrando ese cariño, esa felicidad, esa alegría. Además, con un mensaje común: «¡Qué felices nos habéis hecho! Gracias». Y gracias a vosotros, a todo un país que ha estado volcado y cuyo apoyo y ánimo hemos sentido. Entonces es cuando uno empieza a darse cuenta de lo grandioso que es este logro.

P: ¿Qué siente uno cuando llega a Madrid y ve la que han liado? La Eurocopa fue espectacular, pero esto es un Mundial…

R: Orgullo. Orgullo de verdad. Orgullo y felicidad por ver a un país en la calle, volcado y entregado con su selección, con la selección de nuestro país, que nos representa a todos. Ver ese sentimiento de unión de jóvenes, mayores, abuelos, nietos, hijos… Era emocionante ver las caras de felicidad de la gente en la calle, esos más de dos millones de personas. Pero también ver toda España. Me viene primero la plaza de mi pueblo, el campo de mi pueblo, Haro lleno de gente. Más de 4.000 personas. Cibeles, Zaragoza, Vitoria… Todos los puntos de España. Fue increíble cómo vivimos y celebramos este triunfo y, sobre todo, ese sentimiento de unión.

P: Quiero preguntarle también por aquellos de los que no se habla tanto. Aquí están Aitor Karanka y Javier López Vallejo, pero detrás hay todo un cuerpo técnico. ¿Qué significan para usted?

R: Sin ellos es imposible estar donde estamos. Yo hablo en mi plano personal: son mi apoyo, mi seguridad, mi tranquilidad. Trabajan más que yo. Es increíble. Son muy buenos profesionales y, lo que es mejor, son mejores personas. Eso me da mucha calma y mucha tranquilidad. Formamos un gran equipo con todos los departamentos de la Real Federación Española de Fútbol: utilleros, médicos, fisios, marketing, publicidad, prensa… Trabajamos siempre muy unidos, pensando en el bienestar general, y creo que eso es lo que nos hace verdaderamente fuertes. Les estoy eternamente agradecido. Yo sin ellos no podría estar donde estoy. Insisto, les quiero mucho. Son una parte más de mi familia.

P: Han sido protagonistas del último partido con su selección de Toni Kroos, de Leo Messi y posiblemente también de Cristiano Ronaldo. Messi no pudo despedirse levantando el título, pero para España también debe ser un motivo de orgullo.

R: Yo creo que era una final perfecta. La vigente campeona del mundo, Argentina, contra la candidata que nosotros queríamos que la sustituyera en ese podio. Fue una final perfecta por lo estético, por lo que representaba de cara a la afición mundial un España-Argentina y por lo que representaba en el mundo del fútbol. Y luego por lo futbolístico, porque creo que se vio una gran final. Lo digo con todo el respeto hacia la grandísima selección argentina: España fue muy superior en lo futbolístico y eso pone todavía más en valor lo que se consiguió. En todos los partidos tuvimos el control. Nunca tuvimos la sensación de que un partido se nos iba de las manos. Siempre estuvimos en el momento del juego que quisimos y eso demuestra una gran capacidad y madurez futbolística por parte del equipo.

P: En unas horas va a estar en Ceuta. ¿Qué le diría al pueblo ceutí el seleccionador que nos ha hecho campeones del mundo?

R: Lo dije ya hace unos días a unos compañeros de otros medios de comunicación: estamos con Ceuta. Yo dije que «Ceuta somos todos», pero no por una frase hecha. Es que es verdad. Tengo una vinculación importante con Ceuta, tengo muy buenos amigos, estuve hace poco más de un año tanto en Ceuta como en Melilla y tengo mucha relación con la ciudad. Quiero transmitirles nuestro apoyo, solidaridad, todo nuestro ánimo y que nos sentimos ceutíes también nosotros. Ceuta, lo primero. Luego todo lo demás. Pero Ceuta y los ceutíes, lo primero como español.

P: ¿Cree que están a la altura quienes tienen que estarlo en todo esto, que son los políticos?

R: Cada uno tiene que hacer su trabajo. Yo creo que hay que intentar hacer cada uno nuestro trabajo bien, pero siempre pensando en el bien de nuestro país, de nuestros compatriotas y, en este caso, primero en el bien de los ceutíes, que necesitan recuperar esa normalidad. Esa normalidad que les ha sido robada. Así que centrémonos primero en devolverles esa tranquilidad, esa calma, esa paz, esa calidad de vida que tiene Ceuta. Y luego, no se preocupe, que haremos todo lo demás. Los políticos deben estar a la altura de lo que demanda todo un país.

P: Mourinho ha abierto ya la campaña por Mbappé para el Balón de Oro. Teniendo delante al seleccionador español, entiendo que usted quiere que lo gane un español…

R: Yo siempre defiendo a los españoles, pero no por un simple aspecto de simpatía. Yo empleo mi opinión en lo futbolístico. Para mí, los futbolistas españoles son los mejores jugadores del mundo. El año pasado se le dio el Balón de Oro a Rodri, Rodrigo Hernández, que para mí era el mejor jugador en su posición. Se lo ganó merecidamente. Este año hay otros futbolistas españoles que están también nominados y yo apuesto siempre por ellos porque, en mi opinión, insisto, son los mejores jugadores del mundo.

P: No se puede mojar…

R: Bueno, es que si hay tres españoles no puedo mojarme por uno. Si hubiera sólo un español le diría: «Este, seguro». Pero si hay tres, cuatro o dos… espero conocer oficialmente todas las nominaciones para decir quién sería mi candidato.

P: Usted siempre ha reconocido que le gusta mucho Julián Álvarez. ¿Qué le ha parecido todo lo que ha sucedido con él?

R: No sé cómo habrán sido las negociaciones. Lo que creo es que Julián Álvarez es un grandísimo futbolista. Es muy buena noticia que siga en el Atlético de Madrid porque, insisto, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Espero y deseo que lo celebren y lo disfruten porque tiene mucho que decir en el fútbol. Debería ser un motivo de alegría que esté en nuestra Liga.

P: No se ha valorado suficientemente el esfuerzo de Lamine Yamal, que no llegó bien al Mundial, igual que Nico o Víctor. Usted sí lo valora.

R: Yo sí, yo mucho. Creo que todos esos aspectos futbolísticos que tiene que vivir un jugador le hacen mejor futbolista. Dio todo lo que tuvo en el plano físico. Puso todo al servicio del equipo, que es lo más importante, dejando siempre constancia de la enorme calidad que tiene y del gran futbolista que es. En el fútbol actual es más importante el conjunto, el colectivo, que el individuo. Todo el talento individual tiene que estar al servicio del equipo y él lo interpretó muy bien. Igual que Nico, Rodrigo, que fue creciendo con la competición, Mikel Merino y otros compañeros. Sólo tengo motivos de agradecimiento y reconocimiento.

P: Hay otro que viene llamando a la puerta: Carlos Espí. Todavía no ha terminado «la mili», pero está ahí…

R: Usted lo sabe, porque tiene toda la información. Carlos estuvo en la lista de jugadores que estaban incluidos para el Mundial. Estaba en el Levante e hizo un final de temporada fantástico, marcando siete u ocho goles casi consecutivos. Ya estaba entonces. Ahora, efectivamente, sí. Pero con el tema de «la mili» simplemente quiero poner en valor y respetar a quienes han conseguido este campeonato del mundo. La gente que llega desde abajo tiene que hacer méritos para poder algún día sustituir a Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias… que son campeones del mundo. Saben que tienen que hacer mucho y muy bien para ocupar un día su lugar. Que se pongan las pilas, porque eso es bueno para ellos, sus clubes y el fútbol español. Y, sobre todo, quiero demandar y reclamar respeto por los campeones del mundo.

P: Llega ahora el primer parón de selecciones y toca estrenar la segunda estrella. Primero Wembley contra Inglaterra y después el Pizjuán. ¿Cómo afrontan la Nations League?

R: Vamos a empezar esta nueva competición con un ánimo renovado. Le comentaba antes el sentir de los jugadores minutos después de ser campeones del mundo y cuál fue mi respuesta: hay que pensar en el próximo partido, que es Inglaterra. En caliente, con la Copa todavía allí, eso era ya lo que pensábamos. Y seguimos pensando igual. Este grupo de jugadores es incansable, insaciable en lo deportivo. Quieren ganar y seguir ganando. ¿Qué mayor motivación que jugar en Wembley contra Inglaterra para engancharse a una nueva competición después de ganar un Mundial? Casi nada.

P: ¿No habría que poner un poco más de nuestra parte para que la final del Mundial de 2030 se juegue en España?

R: Es que yo no tengo otro planteamiento en mi cabeza. Tiene que jugarse, debería jugarse en España. Creo que fue la primera idea que hubo cuando se confeccionó el Mundial compartido con Portugal y Marruecos. Siempre se habló de jugar la final en España y en el Bernabéu. No me pasa por la cabeza otra idea. Por supuesto que debería ser en España. Yo digo en Madrid, creo que Madrid ofrece todas las posibilidades en lo futbolístico y también en desplazamientos. Y, por capacidad, si es el Bernabéu, el Camp Nou o el Metropolitano… pero, en cualquier caso, que sea en España.

P: Hace tiempo le pregunté si se veía en el Mundial de 2030 y se reía. Ahora, después de ser campeón del mundo, ¿se imagina esa final en España con Luis de la Fuente en el banquillo?

R: Me conoce muy bien. Sabe que soy muy cortoplacista y la inmediatez es Inglaterra. Pero, obviamente, si me pregunta, ¿cómo no me va a gustar? Después de la experiencia que hemos vivido este año en el Mundial, vivir otra experiencia similar… Aunque antes hay muchas cosas: tenemos dos Nations, una Eurocopa y siempre pensamos en competir para ganar todo. Dicho eso, por supuesto que como seleccionador y como español me gustaría estar en el Mundial de mi país dirigiendo a la selección de mi país. No hay mayor orgullo.

P: Antes de darle las gracias por habernos hecho tan felices, ¿qué le queda por ganar?

R: Precisamente el próximo partido contra Inglaterra. Porque siempre en la vida se puede mejorar. Es una máxima que tenemos en este grupo de jugadores, cuerpo técnico y todos los que trabajamos en la selección. Siempre hay que tratar de hacerlo mejor. Siempre se puede mejorar. Hay logros que conseguir, objetivos que marcarnos. Todavía nos queda recorrido y yo quiero poder vivirlo con ellos, tener la suerte y el privilegio de acompañarles en esta gran experiencia.

P: Luis, gracias como español por habernos hecho tan felices.

R: Muchas gracias. Muchas gracias a todos.