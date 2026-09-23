Jacobo Ramón: «Mi cambio físico se lo debo todo a Arbeloa, me abrió los ojos y me hizo entender la evolución del fútbol»

Hay cosas que explican el crecimiento de un futbolista mucho mejor que cualquier estadística. En el caso de Jacobo Ramón (Madrid, 2005) basta con mirar sus manos. Tiene callos en los dedos. Horas de gimnasio, pesas y trabajo para transformar aquel cuerpo espigado de un central de 1,96 metros que necesitaba prepararse para sobrevivir en la élite. Ya no es únicamente el niño de Valdebebas al que Álvaro Arbeloa insistía en que debía ponerse fuerte. Ahora es un futbolista hecho, titular en Italia, jugador de Champions y uno de los centrales importantes de la selección española sub-21.

Pero el cambio no ha sido solamente físico. También hay otro Jacobo en la cabeza. Más maduro, tranquilo y consciente de que su carrera acaba de comenzar. Salir del Real Madrid y aterrizar en el Como le ha obligado a crecer lejos de casa, conocer otro fútbol y asumir responsabilidades. Allí, bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, está encontrando continuidad y descubriendo una Serie A mucho más física de lo que estaba acostumbrado. Y aunque el Real Madrid conserva una opción para recuperarle, evita mirar demasiado lejos. Su presente está en Italia.

Jacobo charla junto a OKDIARIO con naturalidad sobre su primera titularidad con el Madrid, de aquel gol inolvidable contra el Mallorca en el Bernabéu, de la cantera que le formó, de Nico Paz, de Cesc y de una selección absoluta que aparece en el horizonte. Pero cuando se detiene en su transformación física, vuelve al origen. A Arbeloa. Al entrenador que le abrió los ojos y le hizo comprender que para llegar arriba no bastaba con medir 1,96 y saber sacar el balón. Había que trabajar. Y mucho.

PREGUNTA. ¿Cómo está viviendo esta segunda temporada ya asentado en la élite?

RESPUESTA. Hemos empezado muy bien tanto en la Serie A como en Champions, aunque venimos de un partido duro en el que hemos tenido nuestro primer pinchazo. Pero sabemos cómo son las temporadas. Acabamos de empezar, son muy largas y todavía queda muchísimo.

P. Lleva ya tiempo entrando en la dinámica de la sub-21. ¿Se siente con más galones dentro del grupo?

R. No, en absoluto. Somos un grupo que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tenemos mucha continuidad desde la sub-15. Yo soy el mismo desde que llegué, intento no cambiar y la verdad es que tenemos un pedazo de grupo.

P. ¿Siente que tiene asegurado el puesto?

R. Aquí nadie tiene el puesto garantizado. El míster es el que decide y el que pone. Yo siempre intento estar disponible y dar lo mejor de mí.

P. La clasificación para el Europeo está muy cerca después de una fase prácticamente perfecta.

R. Ningún partido es fácil. Hemos tenido que dar el cien por cien cada uno de nosotros. Ahora tenemos tres partidos, pero si ganamos el primero contra Finlandia ya tenemos asegurado el pase al Europeo, que es nuestro objetivo.

P. ¿Cuánto de cerca ve ya la selección absoluta?

R. Está claro que es una motivación extra. Yo trabajo todos los días para poder vestir algún día la camiseta de la absoluta. Sé que todavía tengo que mejorar y dar un poco más de mí. En eso estamos.

P. Y la competencia es enorme.

R. Ya sabes la competencia que hay en la selección española, que ahora mismo es la mejor selección del mundo. Tanto en mi posición como en todas las demás, la competencia es máxima. Está claro que irán los mejores.

P. Vamos al Como. ¿Es feliz en Italia? Y sabiendo que el Real Madrid conserva la posibilidad de recuperarte. ¿Sigue vivo el sueño de volver algún día?

R. La verdad es que no lo pienso mucho. Ahora mismo sólo pienso en el Como y estoy muy, muy contento allí. Tenemos una temporada muy bonita por delante, con nuestra primera temporada en Champions, y esperamos hacerlo lo mejor posible. Estoy centrado únicamente en eso.

P. Ha vivido momentos muy diferentes con el Real Madrid. ¿Cómo recuerda aquella primera titularidad contra el Leganés?

R. Lo recuerdo con mucho cariño. Por las circunstancias del partido, los primeros minutos fueron un poco difíciles, pero fue mi primera titularidad con el Madrid. Conseguimos la clasificación y sé que fue un partido difícil para mí, pero también me hizo crecer como jugador.

P. Y después llegó el gol contra el Mallorca en el Bernabéu.

R. Fue uno de los mejores días de mi vida, sin duda. Fue muy bonito marcar ese gol en el Bernabéu delante de todos. En ese momento, con la adrenalina, casi ni me acordaba de cómo había sido. Luego, con la mente fría, sí que eres consciente. Fue uno de los mejores días de mi vida.

P. Se habla muchísimo de las canteras y últimamente muchos jugadores formados en el Real Madrid están llegando al fútbol profesional.

R. Está claro. Este año no sé si se han sacado 200 millones en ventas desde la cantera y eso es una muestra del buen trabajo que se está haciendo en las categorías inferiores.

P. ¿Es un orgullo para vosotros?

R. Sin duda. Nosotros estamos allí desde pequeños. A mí me ha llevado mi padre todo este tiempo. Otros, como Chema, dejaron a su familia siendo muy pequeños para ir a la cantera del Madrid. Al final, todo esfuerzo tiene su recompensa.

P. ¿Cuál ha sido el mayor contraste entre el fútbol español y el italiano?

R. Es verdad que en la Liga española tampoco jugué muchísimo, pero la veo algo más técnica. Los jugadores españoles técnicamente son un poco superiores. Italia ha evolucionado muchísimo. Hay mucha presión arriba, mucho hombre a hombre y físicamente lo veo más fuerte. Para mí son dos de las mejores ligas del mundo.

P. Cesc Fàbregas le pide mucho que rompas líneas conduciendo desde atrás.

R. Sí. En Italia, el 90% de los equipos prácticamente te marcan al hombre y, si eres capaz de superar a tu rival, se abre un abanico de posibilidades para el equipo. El míster me pide eso y siempre que puedo intento hacerlo.

P. Para hacer eso siendo prácticamente el último hombre, necesita muchísima confianza. ¿Te la ha dado Cesc o ya lo traía desde Madrid?

R. Es algo en lo que llevo trabajando desde muy pequeño. La conducción de balón y sacar el balón desde atrás te lo enseñan desde muy pequeño en el Madrid. Luego cada entrenador te pide cosas diferentes. A Cesc le gusta que hagamos eso, me da confianza para hacerlo y yo intento responder de la mejor manera posible.

P. ¿Ve a Cesc preparado para entrenar algún día a un equipo como el Real Madrid?

R. No lo sé. Que haga lo que quiera y lo que sea mejor para él. Es un pedazo de entrenador y creo que encajaría en cualquier equipo grande.

P. Compartes vestuario con Nico Paz. ¿Cómo le ve después de tomar también la decisión de salir del Madrid?

R. Eso fue una decisión suya y ahí no me meto. Nosotros estamos encantados de tenerle porque es un pedazo de jugador y te sube el nivel del equipo, sin duda.

P. También tenéis una importante colonia española en Como. ¿Ayuda cuando sales por primera vez fuera?

R. Sobre todo al principio. Cuando llegas a un equipo nuevo, tener españoles y gente que ya conoces te ayuda mucho. Pero el resto de compañeros también son muy amables y muy buena gente. Tenemos un pedazo de grupo. Es un placer ir a entrenar porque vas encantado.

P. Os espera también el Barcelona en Champions. Siendo de la cantera del Madrid. ¿Ese partido te motiva especialmente?

R. Todavía no lo he pensado demasiado. Queda bastante. Está claro que el Barça está ahora mismo a un nivel increíble y no será un partido fácil. Intentaremos hacer lo mejor posible con nuestras armas. Y si puedo marcar o ayudar al equipo, estaría bien.

P. Se nota muchísimo su cambio físico. Mide 1,96 y hubo un momento en el que Arbeloa le hizo entender que necesitabas gimnasio para competir en la élite. ¿Cuánto tuvo que ver él en tu transformación?

R. Justo se lo decía ayer a Fran González. En ese sentido, todo se lo debo a Arbeloa. Fue quien me abrió los ojos y me hizo entender que el fútbol profesional estaba evolucionando y que ya no era únicamente una cuestión técnica. El físico era fundamental y yo necesitaba dar un salto adelante en ese aspecto. Todavía tengo que mejorar, estoy en ello, pero todo eso es gracias a Arbeloa y a su cuerpo técnico.

P. Para alguien tan alto y que siempre ha sido delgado, tampoco debe ser sencillo ganar músculo sin perder movilidad.

R. A mí me cuesta un poco más de lo normal porque siempre he sido un poco delgadillo. Estoy comiendo más y yendo al gimnasio. Tampoco puedes ponerte excesivamente fuerte porque el fútbol también exige moverte rápido, tener agilidad y velocidad. Todo tiene su justa medida y en eso estamos.

P. Al final, esos callos en los dedos de levantar pesas demuestran que te lo estás tomando en serio…

R. [Ríe]. Hay que trabajar.

P. Y para terminar, Balón de Oro. ¿Quién quiere que lo gane?

R. Para mí está muy igualado. Hay mucha competencia. Mbappé ha hecho un temporadón. Además, yo he entrenado con él y sé de lo que es capaz. Para mí está entre los candidatos.

P. Mójese.

R. Mbappé.