Jacobo Ramón, estandarte de la Sub-21: «Trabajo todos los días para vestir la camiseta de la Absoluta»

Instantes antes de que Jacobo Ramón (Madrid, 2005) comience su conversación con OKDIARIO, un integrante de la Federación Española de Fútbol camina cerca del futbolista y bromea. «Sonríe, hombre, que sales más guapo», le dice. «Calla», responde Jacobo en tono vergonzoso. Se le ve feliz a la par que tranquilo. El calendario futbolístico, asfixiado de partidos, se expone ante el renovado parón de selecciones, el más largo que se recuerda con tres semanas de duración. Ahí es nada.

En ese tiempo, la España Sub-21 de David Gordo disputará tres partidos ante Finlandia, San Marino y Rumanía con el bollo a punto de salir del horno. Un triunfo ante el cuadro finés sellaría la clasificación al próximo Europeo Sub-21 y dejaría en intrascendentes los dos partidos restantes. España ha hecho pleno de triunfos, siete en siete partidos, con 26 goles a favor y únicamente dos en contra. «Ningún partido es fácil. Hemos tenido que dar el cien por cien cada uno de nosotros», asegura.

El presente de Jacobo Ramón es el de un joven talentoso asentado en la élite. Asentado en la Sub-21, afronta su segunda temporada como estandarte del Como de Cesc Fábregas, técnico que pone al español como ejemplo de una sobresaliente evolución. Todo ello, previo paso por el Real Madrid. Palabras mayores. Su ilusión es ganar un Mundial y el calendario sitúa 2030 como su primera oportunidad. Con España y en España. «Trabajo todos los días para poder vestir algún día la camiseta de la Absoluta, pero la competencia en la mejor selección del mundo es enorme», asegura.

PREGUNTA. ¿Cómo está viviendo esta segunda temporada ya asentado en la élite?

RESPUESTA. Hemos empezado muy bien tanto en la Serie A como en Champions, aunque venimos de un partido duro en el que hemos tenido nuestro primer pinchazo. Pero sabemos cómo son las temporadas. Acabamos de empezar, son muy largas y todavía queda muchísimo.

P. Lleva ya tiempo entrando en la dinámica de la sub-21. ¿Se siente con más galones dentro del grupo?

R. No, en absoluto. Somos un grupo que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tenemos mucha continuidad desde la sub-15. Yo soy el mismo desde que llegué, intento no cambiar y la verdad es que tenemos un pedazo de grupo.

P. ¿Siente que tiene asegurado el puesto?

R. Aquí nadie tiene el puesto garantizado. El míster es el que decide y el que pone. Yo siempre intento estar disponible y dar lo mejor de mí.

P. La clasificación para el Europeo está muy cerca después de una fase prácticamente perfecta.

R. Ningún partido es fácil. Hemos tenido que dar el cien por cien cada uno de nosotros. Ahora tenemos tres partidos, pero si ganamos el primero contra Finlandia ya tenemos asegurado el pase al Europeo, que es nuestro objetivo.

P. ¿Cuánto de cerca ve ya la selección absoluta?

R. Está claro que es una motivación extra. Yo trabajo todos los días para poder vestir algún día la camiseta de la absoluta. Sé que todavía tengo que mejorar y dar un poco más de mí. En eso estamos.

P. Y la competencia es enorme.

R. Ya sabes la competencia que hay en la selección española, que ahora mismo es la mejor selección del mundo. Tanto en mi posición como en todas las demás, la competencia es máxima. Está claro que irán los mejores.