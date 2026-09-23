Sánchez presentará a Óscar López como candidato en Getafe, donde hay un concejal imputado por revelación de secretos

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentará este domingo a Óscar López como candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en Getafe, el municipio gobernado por Sara Hernández, cuyo concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, Jorge Juan Rodríguez Conejo, está imputado por un presunto delito de revelación de secretos por el acceso a datos policiales de los vecinos.

El PSOE de Madrid ha convocado para el domingo 27 de septiembre, a las 11:00 horas, el acto de presentación de sus candidaturas para las elecciones municipales y autonómicas de 2027. La cita tendrá lugar en el pabellón exterior del Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe y contará con la participación de Sánchez, de López, secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y de la propia Hernández, secretaria general del PSOE de Getafe y alcaldesa del municipio.

La elección de Getafe como escenario llega pocas semanas después de que el Juzgado de Instrucción número 1 del municipio haya admitido a trámite la querella del PP contra Rodríguez Conejo. El auto ha acordado la incoación de diligencias previas al apreciar que «puede haber una infracción penal» y ha citado al edil a declarar en calidad de investigado el próximo 17 de noviembre.

El origen de la causa es el acceso del concejal a Vinfopol, la plataforma de gestión de la Policía Local, que incluye intervenciones policiales, datos de personas y vehículos, diligencias judiciales y titulares de matrículas. El PP sostiene que el uso de esta herramienta está reservado a los agentes, conforme a la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales en el ámbito penal. Según los populares, el delito que se le atribuye está castigado con hasta cuatro años de prisión.

El juez ha requerido a la Policía Local que informe, en un plazo de diez días, sobre qué es la plataforma, qué datos contiene y quién tiene derecho a acceder a ella. El auto plantea además «desde cuándo tiene acceso, quién autorizó su alta como usuario y cuáles fueron los accesos y consultas realizadas» por el concejal.

El Grupo Municipal Popular pedirá la dimisión del concejal investigado en el pleno que se celebra este miércoles. No es la primera vez que el PP lleva el caso al pleno: en junio ya reclamó su cese, después de que el propio Rodríguez Conejo reconociera tener acceso al programa.

El portavoz del PP de Getafe, Antonio José Mesa, ha asegurado que el Gobierno municipal tendrá que justificar el uso de la plataforma ante el juzgado. «Ahora le van a explicar al juez para qué y por qué tienen acceso total a datos confidenciales de los vecinos de Getafe», ha declarado Mesa, que ha calificado la situación de «muy grave».

«Sara Hernández es la delegada del sanchismo en Getafe y, como Sánchez, está cercada por la corrupción», ha asegurado el portavoz del PP de Getafe, Antonio José Mesa. «El ‘caso cloacas’, por el que su concejal de Seguridad está imputado por espiar a los vecinos, se suma a sus vínculos con la trama de Santos Cerdán, sus conexiones con la trama Dubái de Zapatero y los enchufismos y sobresueldos a las cúpulas de la empresa municipal Lyma y de la Policía Local», ha añadido.

Mesa ha descrito a Hernández como «una alcaldesa agotada» al frente de «un Gobierno municipal que está dando sus últimas bocanadas». «Ante esta degradación de las instituciones por parte de Sara Hernández, como Sánchez está haciendo desde el Gobierno de España, nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia y se esclarezcan todas estas corruptelas de la alcaldesa, que además empañan el buen nombre de Getafe», ha señalado.

El portavoz popular también ha cargado contra la candidatura de Hernández, que gobierna Getafe desde 2015. «Se ha ‘autoproclamado’ como candidata para aferrarse al sillón, la misma que firmó de su puño y letra un Código Ético que ha incumplido, en el que prometió no estar más de ocho años en el cargo y ahora quiere ir a por los dieciséis», ha afirmado. «En mayo los getafenses le van a enseñar la puerta de salida para decir adiós a tantas mentiras, corrupción y mala gestión», ha concluido.

El Gobierno de Getafe niega la acusación

El Gobierno de Hernández ha rechazado que se haya producido una revelación de secretos y ha acusado al PP de trasladar la confrontación política a los tribunales. El Ayuntamiento ha asegurado que no ha recibido comunicación de la citación y sostiene que el concejal comparecería «como denunciado» y no como investigado. Fuentes del Ejecutivo local defienden además que el edil maneja la misma información de gestión a la que tenía acceso el candidato del PP cuando ocupó esa responsabilidad, con la diferencia de que ahora los trámites se realizan por vía telemática.

Sánchez y López compartirán escenario con Hernández cuatro días después de que el PP lleve al pleno la dimisión de su concejal de Seguridad y a menos de dos meses de que Rodríguez Conejo comparezca ante el juez.