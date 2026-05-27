El PP exige a la alcaldesa de Getafe que destituya al concejal acusado de espiar datos policiales confidenciales

A través de este sistema, restringido por ley al personal policial autorizado, es posible consultar intervenciones policiales, diligencias, comparecencias, datos de vehículos y titulares, multas y actuaciones judiciales de los vecinos.

Según la denuncia de los populares, el concejal dispondría incluso de un usuario propio en dicha plataforma, lo que supondría una violación de la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, una norma que reserva el uso de este tipo de sistemas exclusivamente a las autoridades policiales competentes.

La gravedad del asunto radica, según el PP, no solo en el acceso en sí mismo, sino en la naturaleza de la información a la que se habría tenido acceso: datos sensibles de carácter personal vinculados a actuaciones policiales y judiciales que afectan directamente a la privacidad de los ciudadanos de Getafe. «La alcaldesa nos espía a los getafenses», han denunciado desde el grupo municipal, calificando la situación como el «Gran Hermano de la alcaldesa, que tiene acceso, controla y utiliza datos sobre la vida de los getafenses».

Los populares consideran que la protección de esos datos y la confidencialidad de las actuaciones policiales constituyen pilares esenciales del Estado de Derecho, y que su vulneración exige una respuesta institucional inmediata.

El pasado 20 de mayo, el PP registró una proposición de urgencia para que el asunto fuera debatido en el pleno ordinario. Sin embargo, la alcaldesa y el resto del gobierno formado por PSOE, Más Madrid y Podemos rechazaron dar explicaciones sobre el asunto, una actitud que los populares han calificado de inaceptable dado el alcance de lo denunciado. «La alcaldesa debe dar explicaciones de por qué tiene acceso a estos datos confidenciales de los vecinos y con qué finalidad», han exigido desde la oposición.

Ante esa negativa, los populares han dado un paso más y han solicitado formalmente la celebración de un pleno extraordinario. En su proposición, reclaman en primer lugar el cese inmediato del concejal por la gravedad de los hechos y la pérdida de confianza institucional que generan.

Exigen además que el gobierno municipal informe públicamente y de forma detallada sobre qué personas tienen acceso a Vinfopol, qué perfiles existen y con qué finalidad se han utilizado los datos, incluyendo si algún otro cargo político o personal no policial ha tenido acceso total o parcial a la plataforma.

Asimismo, los populares solicitan la emisión de un informe jurídico y técnico independiente que determine la legalidad de los accesos realizados, y piden que dicho informe sea remitido a todos los grupos municipales y a la Agencia Española de Protección de Datos, organismo al que también se daría traslado formal del acuerdo junto a la Jefatura de la Policía Local de Getafe.