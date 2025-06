150 personas al paro en Getafe por el rechazo de la alcaldesa a facilitar el traslado de su empresa

Cerca de 300 personas, entre trabajadores de la empresa Corrugados y sindicatos, han protestado frente al Ayuntamiento de Getafe tras el cierre anunciado por la empresa y que dejará en la calle a 150 empleados. Su objetivo era demandar más apoyo a la alcaldesa socialista Sara Hernández, que, a pesar de hacer alarde de defender los derechos de los trabajadores, y ser incluso abogada laboralista, en esta ocasión les ha dejado abandonados a su suerte.

Los trabajadores han lanzado huevos contra la fachada del Consistorio para mostrar su descontento con la postura de la regidora, que no ha presentado ninguna propuesta viable que garantice la continuidad de la actividad industrial ni una salida digna a los 150 trabajadores. El anuncio del cierre se produjo a principios de mayo después de años de protestas de los vecinos de la zona por malos olores y ruidos.

Según el presidente del Comité de Empresa, José Lagos, el Consistorio les ha «torpedeado» durante años y atribuye los despidos a «un pelotazo urbanístico» del Ayuntamiento. Por su parte, el secretario general de Industria del sindicato CCOO en Madrid, Eduardo Antón, ha indicado que «es una empresa rentable» que solo busca vender sus terrenos.

El Partido Popular de Getafe ha celebrado la tranquilidad de los vecinos que dejarán de sufrir los malos de olores, pero también ha lamentado que la alcaldesa, en sus diez años de gobierno, haya hecho «dejación de sus funciones», ya que «ni ha controlado el ruido que es competencia municipal ni ha sido capaz de dar alternativa para el traslado de esta industria alejada de las viviendas»

«Esto podría haber tenido un mejor final si la alcaldesa en lugar de perder el

tiempo en estos años, hubiera dado una alternativa de traslado en suelo público a esta industria, garantizando así los empleos que ahora destruye por su inacción. Hay muchos polígonos industriales en Getafe, donde se podría haber reubicado la acería Corrugados,» ha añadido Antonio José

Mesa.

Motivos del cierre

El propietario de la acería Corrugados, Grupo Industrial CL, explicó hace unas semanas el cierre con tres causas fundamentales: las protestas vecinales, los endurecimientos legales regionales que le impiden producir durante la noche, y los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Además, la imposibilidad de producir por la noche, cuando más baratos están los tramos de electricidad, hace inviable la subsistencia de la actividad.

Vecinos y grupos ecologistas han aplaudido el cierre y desde el Gobierno local, que siempre ha pedido el endurecimiento de las condiciones ambientales para la fábrica a la Comunidad de Madrid, han aportado «informes técnicos» a las partes para la futura instalación de una nueva actividad empresarial.

Las negociaciones del ERE terminan el viernes y, de momento, no satisfacen a los sindicatos. Hablan de «condiciones paupérrimas» que no llegan ni a la «improcedencia del despido» y posibles traslados a más de 500 km de distancia. Si no se llega a una solución, Corrugados pondrá fin este mes a sus 75 años de historia.