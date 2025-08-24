González Pons se estrena a lo grande como columnista del diario sanchista por excelencia: ‘El País’

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, se ha estrenado este domingo como columnista en el diario El País. Lo ha hecho con un artículo de título llamativo, Pechos alabastrinos, en el que rememora sus sensaciones más íntimas hacia su amor de verano adolescente, una joven de nombre Mary Mac-Crohon.

González Pons afina así su pluma en el diario sanchista por excelencia que, precisamente, este domingo dedica su portada a azuzar la batalla política contra el PP, denunciando la «caótica» gestión de los incendios por parte de los gobiernos de Galicia y Castilla y León.

«La falta de efectivos autonómicos se repitió en múltiples localidades castellanas y leonesas, especialmente en León, Zamora y Palencia, donde sienten que el caos y la descoordinación han inflamado unas llamas ya de por sí poderosas», se cuenta en esta información, dedicada en exclusiva a arremeter contra la actuación de los presidentes populares Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco en los días más críticos de los incendios.

«El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha dejado ver estos días con chaleco de emergencias y sin afeitar (…) Mañueco, por su parte, ha pasado de calificar el operativo de suficiente a exigir recursos al Estado alegando que las condiciones climatológicas extremas superaron cualquier previsión de la Junta. Los brigadistas se encogen de hombros: Era cuestión de tiempo»… se recoge en la información de apertura del diario.

En su editorial de este domingo, El País sigue en la misma senda. Sin mencionar la ausencia del propio Pedro Sánchez -de vacaciones en La Mareta- durante la crisis, se enfoca en atizar con dureza al PP.

«El PP, que gobierna el 70% del territorio, ensayó con la DANA de Valencia un discurso que le permite eludir responsabilidades ante las catástrofes», «la acusación de dejación de responsabilidades entre administraciones es veneno para la confianza en el sistema», «esa estrategia se elevó hasta un nivel desconocido esta semana. De todos los adjetivos, el PP eligió pirómana para insultar a la directora de Protección Civil»… son algunas de las dedicatorias del periódico al principal partido de la oposición.

Pons en la contraportada

Mientras, González Pons cierra la edición de este domingo recordando a su amor de verano, en la contraportada. Bajo el título de Pechos alabastrinos, el portavoz europeo del PP recuerda a la joven Mary Mac-Crohon, su profesora de inglés, de la que se enamoró perdidamente durante el verano del 68 y a la que incluso dedicó un poema, que da nombre al artículo.

«Tenía la piel inocente y pecosa, pero de pecas rubias igual que la melena lisa que le cubría los hombros, los ojos azul marino y una delgadez frágil, no enfermiza, tampoco mística, como de hada artúrica. Aunque lo que más llamaba la atención en su silueta, al menos para mí, que por entonces llevaba un avispero de hormonas zángano en el hueco del corazón, era su notable pecho, desproporcionado para aquel cuerpo etéreo de mujer ángel», cuenta Pons, rememorando el momento.

«Incurría yo en la contradicción adolescente de arder de deseo y, a la vez, idolatrarla como a una santita intocable», «(…) seguramente, también escuchaba el galopar salvaje de la sangre por mis cinco extremidades», «todas las lecciones las recibí con la mano escondida en su blusa, la palma sobre uno de los pezones, subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Así consiguió que atendiera»… «Y no, nunca mencionamos nuestra conexión táctil, tampoco nada fue a más, ni siquiera hablamos de otra cosa que no fuera el genitivo sajón, pero a ella la sonrisa dulce le duró todo el veraneo y a mí la erección también», va narrando el dirigente del PP sobre sus sensaciones más íntimas, sin muestra de pudor.

No es la primera vez que González Pons muestra un perfil disidente hacia el PP. Una de las últimas polémicas ocurrió tras la victoria electoral de Donald Trump, a quien el dirigente popular calificó de «ogro naranja» y «gorila». El propio Feijóo tuvo que matizar que España tiene que tener una relación «excelente» con Estados Unidos.